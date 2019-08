Permanecen 71 damnificados en albergues de Ahome, de 268 resguardados

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de la intensa lluvia provocada por la tormenta tropical Ivo en el norte de Sinaloa, un total de 268 personas fueron resguardadas desde el pasado 23 de agosto en siete de los 108 albergues temporales que se habilitaron en el municipio de Ahome. Algunas ya volvieron a sus casas, pero aún permanecen 71 en tres albergues.

Según información emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Los Mochis cayeron 189 milímetros de lluvia, aunque también el puerto de Topolobampo presentó 118. 4 mm.

Familias enteras fueron evacuadas por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y de la Policía Municipal de Ahome para trasladarlas a la Secundaria Técnica número 9 de Topolobampo, instalado como refugio temporal. Ahí se albergó a 25 personas, ocho adultos y 17 niños; fueron dos familias del ejido Rosendo G. Castro y otras dos de la colonia Las Margaritas.

“Los Marinos nos trasladaron a mí, a mi hija y mis nietos porque la casa se inundó, el agua llegaba hasta las camas, yo no me quería salir, pero mi hijo me dijo: ándale, viejita, vete, yo me quedo aquí. El año pasado también nos desalojaron, cada vez que llueve nos hundimos, el agua no tiene salida, es muy peligroso porque andan animales en el agua, a mí se me subió un ciempiés en la mano”, indicó Alicia Cervantes.

Alrededor de 60 familias de la colonia Las Margaritas, una de las más vulnerables de la sindicatura de Topolobampo, resultaron seriamente afectadas por las lluvias. “Me evacuaron con mis tres hijos, se nos inundó la casa, no teníamos mucho pero perdimos todo. Es triste dejar el hogar pero teníamos que salirnos; hay muchos niños en el albergue y unos están enfermos”, refirió Margarita Martínez.

El 50 por ciento de los refugiados en el albergue instalado en el Cobaes 02 de Los Mochis fueron niños y niñas. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Resguardos

Desde su resguardo provisional solicitaron el apoyo de la autoridad municipal para reconstruir sus hogares.

“Se me mojó lo poco que tenía, el agua nos llegó a las rodillas. Le pedimos al presidente municipal que nos apoye con material rústico, mi casa era de lámina y de cartón, somos 60 familias afectadas; yo vivo con mis seis hijos y mi esposo, teníamos una televisión, un abanico y un colchón, todo se mojó”, lamentó Abigaíl López.

El salón de eventos Los Arcos, en el ejido Mochis, se convirtió en el refugio de 33 personas, entre ellos 15 menores, que resultaron afectadas por las torrenciales lluvias que azotaron con fuerza dejando una grave devastación.

“Llegué con mi nieto y dos hijos, el agua entró por el drenaje de la casa, por eso nos salimos para que no se enfermaran los niños; cada vez que llueve así nos inundamos. Le doy las gracias a todas las personas que nos han apoyado, tenemos un lugar seguro donde estar”, expresó Julieta Escárrega.

Familias enteras fueron evacuadas y trasladadas de las zonas de riesgo a un lugar seguro, por lo que agradecen el apoyo de las autoridades municipales y de los habitantes de la comunidad.

“Se metió el agua a la casa. El año pasado también nos inundamos. Mi hijo el mayor lloró mucho porque el agua se estaba metiendo; es triste dejar la casa, pero teníamos que salirnos. Estamos esperando que nos digan cuándo podremos regresar”, refirió Urbana Ochoa.

Regreso a casa

El primer albergue habilitado en Los Mochis fue el Cobaes 02. Ahí se refugiaron un total de 99 personas rescatadas de colonias Magisterial, Ferrusquilla, Álamos I, Diana Laura y el Ejido México.

La directora de DIF Ahome, Hilda Guadalupe Rodrigo Ochoa, señaló que ayer al mediodía este refugio temporal se quedó solo, una vez que las personas regresaron a sus casas. “En total fueron 99. En la mañana (ayer) seguían 95 porque salieron cuatro en la noche. Ellos tuvieron colchonetas, cobijas y ropa. También Salud Municipal tuvo siete médicos”.

“Estamos mi esposo, mis cinco hijos y yo. Nos trajeron los de Protección Civil. Tengo dos cuartos, uno de material y otro de madera. Se metió toda el agua. Cada vez que llueve sufrimos lo mismo. Se siente triste salirse de la casa, pero era necesario desalojar”, expresó Gabriela Fernández.

Después de realizar un recorrido por las colonias más afectadas de Los Mochis, la Coordinación de Protección Civil de Ahome determinó que las familias albergadas en el Cobaes 02 podían regresar a sus hogares. Hasta el momento, los refugios activos en el municipio son los de la Villa de Ahome, ejido Mochis y Topolobampo.

Prevención

SSA instala brigadas médicas para damnificados

Para brindar atención médica, prevenir y evitar la propagación de enfermedades entre los damnificados por las lluvias, la Secretaría de Salud implementó guardias en los diferentes refugios habilitados en el municipio de Ahome, destacó Omar González Corral, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

“Tenemos alojados en los albergues a personas diabéticas, hipertensos, mujeres embarazadas y niños. Contamos con suficientes medicamentos, tópicos para infecciones de la piel, analgésicos, antipiréticos, antigripales, antibióticos, todo lo que se ocupa para atender a los refugiados en caso de que se requiera”.

En Los Mochis tienen dos brigadas médicas en las colonias Ferrusquilla y Las Mañanitas para dar seguimiento a las enfermedades que se puedan presentar a consecuencia de la contingencia.

Aseguró que todos los centros de salud de la zona norte de Sinaloa trabajarán en domingo para atender las necesidades de las personas afectadas por las lluvias principalmente en los municipios de Ahome y El Fuerte, que fueron los que registraron mayor acumulación de agua pluvial. El Centro de Salud Urbano de Los Mochis cuenta con dos médicos y dos enfermeras para atender a los pacientes que lo necesiten.

Saneamiento

Coepriss verifica condiciones sanitarias de los albergues

La coordinación regional zona norte en el estado y personal de Culiacán de la Comisión Estatal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), formaron brigadas de trabajo a través de las cuales revisaron las instalaciones de los albergues y verificaron las condiciones sanitarias de estos espacios.

“Entre otras cosas se promovió clorar el agua en los tinacos, colocar papel en baños para hombre y mujeres, habilitar lavamanos con jabón disponible”, informó Alan Urbina Vidales.

El comisionado estatal de la Coepriss añadió que se dieron indicaciones para tener medicamentos disponibles para atender cualquier emergencia y tener un médico en cada albergue para estar al cuidado de la salud de las personas que se encuentran en estos espacios.

Mencionó que se está realizando un levantamiento de información de establecimientos afectados y de ser necesario se procederá al aseguramiento y destrucción de los alimentos en descomposición o que hayan sido afectados por la inundación o por falta de energía eléctrica.