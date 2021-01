Permanecerán cerrados lugares de esparcimiento en Los Mochis por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de disminuir en medida de lo posible el número de casos positivos de Covid-19, los lugares de esparcimiento público se mantendrán cerrados, advirtió Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome mostró preocupación por el aumento que se ha venido dando en cuanto a los casos positivos de Covid-19 e hizo alusión a que eso es el resultado del relajamiento social que se ha dado desde mediados del mes de diciembre.

Sin embargo, dijo que si la ciudadanía se aplica con todas las medidas sanitarias, para la primera y segunda semana de febrero se espera una disminución considerable de casos.

“Para la primera semana de febrero se espera se dé una disminución en los casos debido a que cada 14 días se dan de alta a pacientes. No quiero decir que no esté la enfermedad activa, sigue habiendo casos nuevos y posibilidades de contagio en caso de no seguir con las indicaciones que ya conocemos”, mencionó.

El funcionario municipal agregó que el sector comercial está aplicando las recomendaciones y protocolos, haciendo énfasis en el aforo menor al 40 por ciento y el uso obligatorio de cubrebocas.

Cabe mencionar que desde hace algunas semanas, la autoridad municipal decidió cerrar espacios, como la Plazuela 27 de Septiembre, los Álamos, el malecón de Topolobampo, entre otros, a fin de evitar aglomeraciones de personas.

Y es que desde finales de diciembre, la tendencia en el número de casos positivos ha sido al alza, por lo que se han tenido que implementar también operativos de vigilancia en establecimientos privados, como salones de fiestas, restaurantes, bares y antros, así como casinos y demás, a fin de garantizar que se cumplan con las medidas de protección.