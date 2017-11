Permiso para gasolinera en la San Francisco, ¿ilegal?

Los Mochis, Sinaloa.- La obra que se está construyendo en la colonia San Francisco podría ser suspendida si cuenta con irregularidades en el permiso de obra, afirmó ayer Álvaro Ruelas Echave.

El presidente municipal de Ahome aclaró que el municipio no proporcionó el permiso a la constructora para realización de esa obra, por lo tanto se debe hacer una revisión clara de los permisos con los que cuenta para construir en el lugar.

INSPECCIÓN

“Es un permiso que nosotros no otorgamos, es un permiso que pedí que se hiciera una revisión muy clara. Si los permisos no están otorgados de manera legal o existe alguna irregularidad en el mismo se va a suspender”, agregó.

De igual manera mencionó que el permiso que tiene esta constructora existe; sin embargo, no se conoce de qué manera fueron establecidos los requisitos para aprobarlo.

“Ha habido modificaciones en la ley y esas modificaciones en la ley tienen más libertad, ya no exige que haya algunos requisitos que antes se daban”.

Ruelas Echave señaló que no se debe vulnerar ningún derecho; sin embargo, si no está al margen de la ley se actuará en consecuencia. “Las cosas las tenemos que hacer bien hechas, no podemos vulnerar algún derecho; si está otorgada legalmente se lo diremos, y si no está otorgada como debe ser o algún requisito se dio de manera irregular, también lo haremos y actuaremos en consecuencia”.

De igual manera expresó que en esta semana se estará informando a los vecinos de este fraccionamiento de la situación de estas obras. “Analizaremos el expediente, y nos reuniremos con los vecinos para comentarles lo que vamos a hacer”, concluyó.