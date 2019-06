Personal de Icatsin denuncia acoso, prepotencia y despotismo de parte de la directora del plantel Los Mochis

Los Mochis.- Trabajadores sindicalizados del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (Icatsin), en Los Mochis , denunciaron de acoso, prepotencia y despotismo a Cuca Félix de Arao, directora de este plantel.

Paúl de Jesús Pacheco Heredia, encargado del departamento de vinculación, manifestó que desde que entró al plantel de Icatsin Los Mochis, la nueva directora, los ha tratado muy mal.

“Es una persona muy déspota. No entendemos sus cambios de humor para con los trabajadores de este plantel. Es una persona muy ausente. En lo personal, yo soy la persona más afectada debido a que me ha movido de mi horario laboral, incluso se ha atrevido a quererme cambiar de mi área de trabajo, después de que yo tengo aquí ya tres años en ese horario y en esa área, todo con la finalidad de perjudicarme, yo tengo derechos como trabajador sindicalizado”, dijo.

El trabajador agregó que desde hace 52 días le movió su horario en el checador y se le ha retenido su salario.

Añadió que desde dos semanas, por instrucción de la directora, las oficinas se cierran a las 4 de la tarde, cuando estas permanecían abiertas hasta las 6 de la tarde, impidiendo así que los trabajadores chequen al salir.

“Los que salimos a las 6 de la tarde, ni personal administrativo ni personal docente ni intendentes ni guardias, no estamos checando. En toda la existencia del Icatsin, el horario ha sido de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tiene dos semanas con una actitud muy déspota, muy grosera para con todos, es muy faltante”.

Añadió que esto no solamente afecta a los maestros y demás trabajadores, sino a las personas que acuden a inscribirse por la tarde.

Nepotismo

Asimismo, Paúl de Jesús Pachecho, denunció de nepotismo a Cuca Félix.

“Sufrimos de nepotismo. Su sobrina Cassandra Zubia Félix es su sobrina directa, está trabajando aquí como administradora del plantel. Aparte del nepotismo del abuso de autoridad y el acoso que existe laboral y hostigamiento, el nepotismo está muy fuerte. Su hermana Tita Félix Sánchez está de directora de Icatsin Topolobampo y el esposo de ella es el supervisor de la zona norte”.

Por el mismo tenor, Elvia del Rosario Arredondo Romero, quien se ha desempeñado desde hace 10 años en el puesto de atención a clientes fue movida de su trabajo a otra área para poner en su puesto, dice, a la sobrina del director general de Icatsin.

El Debate

“Estoy basificada como secretaria y así de la nada de un día para otro me dieron las instrucciones que tenía que cambiarme de lugar, al área de vinculación. Me hicieron ir a una junta donde se notificó delante de todos que me cambian por el argumento de que la secretaria del director general Francisco Frías Castro, no estaba a gusto en el área de vinculación, es sobrina de él, porque como no estaba a gusto y tuvo conflictos ahí supuestamente, que quería mi puesto. Me dijeron que si no estaba de acuerdo, era mi problema, que era una orden del director general”.

Añadió que a raíz de esta situación, se vio afectada en su salud.

Ernesto Ahumada, delegado del Stase en Icatsin Los Mochis, cometó que es alarmante el acoso y el hostigamiento del que sufren de manera autoritaria a los trabajadores.

“Hemos sido maltratados psicológicamente, más no físicamente, pero se deriva que cerraron hace dos semanas las puertas de las oficinas donde está el checador y donde nosotros como trabajadores de base es ahí donde se plasma si venimos o no a trabajar. Se ha sufrido retención de salario por parte de nuestro compañero Paúl de Jesús Pacheco, le retuvieron 6 días de la quincena. Le movieron el checador, el horario de él es de 11 a 6 de la tarde, le movieron el horario para que checara de 8 a 3 y prácticamente el sistema no le agarró”.

Hizo el llamado para que interviniera el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.