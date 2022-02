Personal de enfermería del Hospital General de Los Mochis pide mejores prestaciones

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de tener respuesta de parte de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Sinaloa, personal de Enfermería del Hospital General de Los Mochis decidieron manifestarse de manera pacífica.

Durante la protesta realizada a las afueras del nosocomio, enfermeras y enfermeros demandaron mejores prestaciones como sueldo y otras bonificaciones pues alegan que muchos desde que se les dio la base en el 2008, reciben sueldo como auxiliar y en realidad tienen otras funciones.

Señalaron que han buscado el apoyo en muchas ocasiones, con autoridades anteriores y actuales, incluso, en el Congreso del estado pero de nadie han tenido respuesta positiva.

Leer más: Programan campaña de vacunación contra Covid-19 a partir de este miércoles para Ahome, El Fuerte y Choix

"Somos de base estatal en este caso somos enfermería que entramos en 1998 a trabajar de contrato, posteriormente en el 2008 nos basificaron con una plaza estatal, fue cuando empezaron a regularizar, homologar y regularizar al personal, en ese entonces nosotros percibimos un sueldo muy precario como auxiliar de enfermería y hacemos función de especialistas, quirúrgicas, pediátricas e inclusive estuvimos en primera línea Covid-19", sostuvo una de las manifestantes que por miedo a represalias decidió omitir su nombre.

Asimismo, indicó que en tanto son atendidos por más autoridades, la manifestación será pacífica, es decir, permitirán el acceso al hospital y a los servicios que ahí se brindan aclarando que este movimiento se está dando en todo el estado pues las demandas y necesidades son las mismas.

Leer más: Con gran afluencia termina el festival Pa’ la Papa en Los Mochis

"No hemos tenido respuesta positiva, hasta el momento nadie nos ha dado una respuesta, inclusive se han desocupado plazas federales aquí en nuestra unidad de trabajo y en todo el estado y son plazas que nunca se han convocado, entonces si no se convoca nosotros no podemos participar y seguimos en las mismas, seguimos rezagados y eso es lo que pedimos al gobierno, que voltee a vernos porque el problema es general, son mil 200 enfermeras y enfermeros, aquí somos alrededor de entre 120 y 130 enfermeras y enfermeros. Tenemos la camiseta puesta, hay compañeras que están laborando, los que estamos y somos los que no estamos laborando, lo que menos se quiere es perjudicar a los demás".