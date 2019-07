Personal de maquiladora Contec denuncia explotación laboral

Los Mochis, Sinaloa.- Inconformes y molestos, los empleados de la maquiladora Contec denunciaron que desde hace aproximadamente un mes los sometieron a trabajar de 7 de la tarde a 7 de la mañana, sin el pago por las horas extras laboradas.

Los denunciantes manifestaron que el horario normal en el turno de la noche es de 16:45 horas a la 1:24 horas. Sin embargo, comentaron que todos los turnos están entrando a la misma hora para trabajar las 12 horas.

Manifiestan que el argumento de la empresa es que las líneas están perdiendo piezas de arneses para carros que elaboran en estas maquiladoras y los hacen trabajar más de ocho horas para recuperar esas piezas.

“Algunos trabajadores se salieron a las 4 de la mañana, pero de todas maneras se quedaron hasta las 7 esperando a que salga el camión. Algunas de las operadoras que se salieron y no trabajaron las 12 horas, es porque están embarazadas y se cansan mucho, nos obligan a trabajar las 12 horas a todos parejo”, dijo una de las trabajadoras, que pidió la omisión de su nombre para evitar represalias.

Dijo que ningún trabajador puede faltar un solo día porque los suspenden, tampoco los dejan entrar si llegan tarde un minuto después de las 7.

“La mujer de recursos humanos falló la semana pasada el viernes, y todos los trabajadores enojados porque a veces que ocupamos un día o pedimos permiso, nunca nos quieren dar, y la señora sí puede faltar, y todavía se dan el lujo de subir fotos en bikini donde andan en la playa, y uno cuando en verdad ocupa un día o un permiso, nos lo niega. El problema que tenemos es que nos obligan practicamente a trabajar 12 horas y no pagan las horas extras”, dijo.

Manifiestan que lo único que piden es trabajar el turno normal.

Otra de las trabajadoras comentó que nunca les piden su consentimiento para ver si pueden trabajar las 12 horas.

“Nunca nos preguntan si podemos o queremos, ellos aquí nomás dicen: ustedes van a trabajar de 7 a 7. No nos quieren pagar las 12 horas trabajadas, solo nos pagan 8 horas. Nos obligan. A los jefes de líneas les dicen que tenemos que trabajar las 12 horas y si no lo queremos hacer, nos dicen que renunciemos. Pero no estamos dispuestos a renunciar porque ocupamos el trabajo. Ya tenemos mucho tiempo aquí, yo tengo tres año. Nunca nos habían obligado a trabajar así. Ya no hallamos que hacer”.

Expusieron que ni al baño los dejan ir y solo les dan media hora para comer. Asimismo, agregaron que recursos humanos les dijo que al que no cumpliera con las 12 horas de trabajo se les iba a reestructurar el contrato.

Nos están prohibiendo ir al baño, que desde las 2 de la mañana ya no tenemos derecho de ir al baño”.

Mencionaron que debido a esta situación, ya han renunciado varios empleados. “Son cuatro plantas de la Contec. En la Mochis tres se salieron casi todos”.