Personal del Centro de Salud Urbano de Los Mochis trabaja bajo protesta: exigen bono Covid

Los Mochis, Sinaloa.- El personal médico del Centro de Salud Urbano de Los Mochis ya no quiere más homenajes y reconocimientos de papel. Exigen el bono Covid anunciado por el gobierno federal por trabajar al frente de esta pandemia.

Hoy los trabajadores se manifestaron e informaron que estarán trabajando bajo protesta en espera del incentivo económico.

"Hoy, el personal de salud del Centro de Salud Urbano de Los Mochis se manifiesta para trabajar bajo protesta demandando el anunciado bono Covid que desde el gobierno federal se anunció, y se han hecho solicitudes al gobierno del estado por parte del sindicato estatal donde tenemos los oficios de recibido, pero sin respuesta todavía desde julio a la fecha", manifestó Miguel Ángel Valdez Ramírez.

El secretario general de la subsección 12 del sindicato de los trabajadores de la SSA en la zona norte, dijo que ha sido muy difícil enfrentar la pandemia y estar al frente, sin embargo, no han sido escuchados en su demanda.

"No basta con esos homenajes y que se diga que el personal de salud somos los héroes y que somos muy esenciales, pero yo creo que el gobierno no voltea a vernos nomás para presumir de que tiene un ejército blanco que está al frente de la pandemia para atender a nuestra población".

Añadió que hoy los trabajadores del Centro de Salud salen a manifestarse para pedirle al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel y al secretario de Salud, Efrén Encinas, el estímulo económico por trabajar en la pandemia.

Muchos de los trabajadores nos hemos contagiado al estar viniendo a trabajar diariamente, sabemos que tenemos la obligación, sin embargo, muchas veces no tenemos la protección necesaria y los materiales, sin embargo, aquí estamos".

Los trabajadores piden el bono Covid por su labor al frente de la pandemia. Foto: Debate

Asimismo, dijo que también llevan el riesgo de contagiar a sus familias. Por ello, dijo que demandan al secretario de Salud del estado, el pago de concepto por alto riesgo.

Agregó que es muy cierto que hay que comprar franquicias para equipo de fútbol e invertirle a estadios, pero el gobernador de Sinaloa se está olvidando de algo muy importante, de los que cuidan la salud de la población.

Pedimos al gobierno del estado que volteen a vernos, que no sea nada más puros reconocimientos de papel".

Los trabajadores señalan que están laborando sin equipo suficiente para hacerle frente a la enfermedad. Foto: Debate

Comentó que el presidente de la República dijo que no iba a haber intermediarios y que iban a llegar los recursos y los apoyos a quienes lo requirieran, pero que en este caso no está llegando el apoyo como lo prometió, por eso elaboraron un escrito que va dirigido al gobernador del estado y al secretario de Salud de Sinaloa con copia para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que en el Centro de Salud Urbano Los Mochis son alrededor de 84 trabajadores de base que han sido expuestos desde los filtros hasta estar el triague o atendiendo pacientes sospechosos.

Expuso que entre Choix y El Fuerte son alrededor de 170 trabajadores los que están esperando el recurso.

Expresó que el sindicato estatal le solicitó al gobierno del estado la cantidad de 10 mil pesos por trabajador.

"No ha habido respuesta todavía. por ahí salieron con las vacaciones extraordinarias para algunos hospitales, específicamente para el Hospital General de Culiacán, pero no queremos que quieran salir y conformarnos con lo que tienen más a la mano, a ellos no les cuesta dar días, sin embargo, por la gran demanda que tiene el trabajador no puede inclusive tomar los días que le deben porque tiene que venir a laborar porque no hay más personal porque un 60 por ciento del personal tuvo que ausentarse en esta pandemia".

Destacó que sí es cierto que hay que incentivar la economía con la reapertura de espacios, pero el relajamiento social puede provocar que venga un rebrote del Covid-19.

Algunos de los trabajadores mencionaron que están trabajando sin equipo suficiente para hacerle frente a la enfermedad.