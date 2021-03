Personal del Hospital Ginecopediátrico del IMSS en Los Mochis exige vacuna contra Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados porque no son tomados en cuenta para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y aun así siguen ateniendo a personas sospechosas y positivas a esta enfermedad, trabajadores del Hospital Ginecopediátrico del IMSS en Los Mochis amenazan con realizar manifestación.

Una de las enfermeras de la clínica, quien por miedo a represalias decidió omitir su nombre, consideró que es una burla que después de mostrar su desespero hace algunos días, sólo se haya aplicado la dosis a cerca de 90 trabajadores.

Reclamo

“Hace días reclamamos porque no nos decían para cuándo nos iban a vacunar, y rápido trajeron las vacunas pero sólo para unos 90 trabajadores; sin decir que no fue pareja la aplicación, incluso supimos que la gente del sindicato trajo a familiares para que les aplicaran las vacunas. Fueron como 90, pero somos muchísimos los trabajadores que faltamos y que exigimos la vacuna.”

En ese sentido, señaló que las autoridades de la Secretaría de Salud y del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social se han olvidado de darle protección al personal.

Dijo que desde que inició la contingencia no han dejado de atender personas con coronavirus, incluso ha habido personal que se ha contagiado.

“Nosotros no fuimos declarados como un hospital Covid-19, pero eso no significa que no atendamos, que no lleguen personas contagiadas, tenemos un módulo Covid-19 y no sólo es un personal el que atiende, sino somos muchos y ni así nos toman en cuenta para la aplicación de la vacuna; por eso estamos desesperados y lo que queremos es que nos apliquen la vacuna como lo hicieron en la clínica 37 (también del IMSS). Ahí se manifestaron y bien que los vacunaron a todos; pues nosotros queremos lo mismo”, indicó.

Advertencia

En ese sentido, advirtió que de no tener respuesta de las autoridades podrían manifestarse e incluso parar labores, aunque señaló que lo último que quieren es afectar el funcionamiento de la clínica, pero están desesperados.

Vamos a esperar estos días para ver si nos llegan vacunas, pero si no nos llegan, entonces nos podríamos manifestar. Nosotros no queremos afectar el trabajo del hospital, pero si es la única manera de que nos hagan caso, lo haremos.”