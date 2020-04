Personal del IMSS Los Mochis labora sin equipo de protección

Los Mochis, Sinaloa.- Apesar del llamado de las autoridades de protegerse ante la alerta por el Covid-19, trabajadores de la salud, específicamente los adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, laboran con la falta de material preventivo.

Trabajadores del IMSS, quienes por miedo a represalias decidieron guardar su anonimato, dejaron en claro que ponen en riesgo a cientos de ellos que sólo buscan el bienestar de los derechohabientes.

“Carlos” dijo que existe molestia de los empleados de todas las áreas, pero especialmente de la destinada para los casos sospechosos y confirmados de coronavirus.

¿Huelga?

“El equipo de protección no es el adecuado y recomendado por la OMS. Cuando tenemos sólo alcanza para pocos y después simplemente no tenemos. Estamos desprotegidos la mayor parte de la jornada laboral todos los turnos en el hospital.”

Asimismo, comentó que esta situación podría generar el estallido de huelga, por lo que pidió a las autoridades del IMSS atender esta solicitud de equipamiento adecuada.

La posibilidad de que haya una huelga es muy alta, solo falta ver la respuesta que nos den en pocos días y si se regulariza el surtimiento de insumos pues seguiremos trabajando. Es una opción clara y pronta

Miedo a represalias

Por su parte, “Andrés” sostuvo que a veces no hay ni cubrebocas, lo que los pone en un estado de vulnerabilidad ante el riesgo de contraer este virus.

Trabajamos en condiciones muy malas, necesitamos más equipo de protección, la epidemia está empezando a rebasar todo

Te puede interesar

Seguirán las citas programadas en el IMSS

126 trabajadores de la salud en Sinaloa infectados por Covid-19

Médico de Los Mochis invita a quienes ya superaron el Covid-19 a donar plasma

Por último, aceptó que los trabajadores tienen miedo de denunciar esta situación pues existe la posibilidad de que haya represalias en su contra.

“Siempre existe el miedo a represalias, es la razón por la que no hemos levantado mas la voz, de alguna manera nos perjudicaran. Tenemos miedo del Covid, pero aun así estamos trabajando cada día al pie del cañón, pero no tenemos el equipo suficiente, no pedimos no ver pacientes de Covid. Pedimos equipo de trabajo, que garantice al máximo nuestra seguridad”, expresó.