Personas con discapacidad enfrentan retos educativos

Los Mochis, Sinaloa.- Para Lidia Cháidez López, egresada de la hoy Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) de la Licenciatura en Psicología, sus años de preparación académica fueron de muchos retos, principalmente porque los edificios de la UAdeO en Los Mochis carecen todavía de un elevador que permita el acceso a las distintas aulas a los alumnos con algún grado de discapacidad motriz.

Debido a esto, los compañeros de Lili —como cariñosamente le dicen sus amigos— formaban un ascensor humano, con la intención de hacerla llegar hasta el salón de clases todos los días.

«Las barreras que se nos presentan en la sociedad son más ocasionadas por las personas que la de la infraestructura. A lo mejor hay un escalón el que no me deja subir, pero llega una persona y me ayuda: entonces esa barrera se quitó. Es muy importante generar o abrir esa conciencia en los seres humanos para que la gente sea más incluyente», abundó la jovencita durante la realización de focus groups llevados a cabo en Culiacán y en Los Mochis con diversas personas con discapacidad.

Los retos

El deportista con discapacidad motriz Víctor Bojórquez comentó que nunca le gustó aprovecharse de su discapacidad para sacar ventaja en la universidad: «Trataba de pasar mis materias, hacer mis tareas y todo igual que cualquier otro alumno».

De igual forma, María Flora Sañudo de Fierro, madre de Jaime Adán Fierro Sañudo (joven de 18 años diagnosticado con parálisis cerebral desde los seis meses de edad), explicó las complicaciones que enfrentaron fueron múltiples. La discapacidad de Jaime fue motriz, afectando también el habla; sin embargo, sus habilidades cognitivas eran las adecuadas: «Nos fuimos a buscar un centro de rehabilitación donde él tuviera la terapia integral necesaria para que recuperara el daño que había ocasionado el problema al nacer».

Con el paso de los años, Jaime cursó la primaria, donde en un principio no fue aceptado plenamente: «Estuvo cuatro años en la escuela de educación temprana, es donde se estimula a los niños para ver qué potenciales o limitaciones tienen. Posteriormente, ingresó a la educación regular, a los nueve años de edad, con muchas dificultades; los maestros me decían que no podía estar ahí porque no se paraba, porque lo tenían que cargar, no se podía mover solo».

Jaime no se podía mover, pero su mente era brillante y con ambiciones, relató Flora. Inclusive, tomó capacitaciones especiales como enfermera y educadora para que su hijo estuviera en una escuela primaria convencional: «En la escuela no se acostumbraba que estuvieran personas con discapacidad, él no podía estar solo porque en las escuelas nunca hubo personal especializado para atenderlos. Luché por mi hijo, porque él tenía que estudiar».

Entre los maestros era muy frecuentes las negativas hacia Flora y Jaime.

La presencia de una madre de familia al interior del aula era lo que los incomodaba: «Fue una lucha, hasta que no les quedó de otra. Cursé los seis años de primaria con él».

En secundaria —recordó Flora—, para Jaime se optó por el sistema abierto. El nivel de educación media superior fue semiescolarizado en el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 81.

Inclusión y aceptación

Para Ana María Torres Villa, estudiante de preparatoria con síndrome de Down, y para su madre, María Guadalupe Villa, la adaptación a la preparatoria ha sido un proceso de continuo aprendizaje.

Ana María relató que además de sus actividades curriculares, se desempeña en una academia de baile, donde aprende folclore, jazz, tap, danza aérea y ballet. Entre sus hobbies, está la música de todo tipo.

María Guadalupe comentó que Ana ha recibido su educación tanto en el sector público, como en el privado. Donde encontró más resistencia hacia la aceptación de Anita fue en las instituciones particulares. Asentó que «ganándote al director y a los maestros» en una escuela pública, el resto es fácil.

El colegio te está rentando una silla. Es más difícil en las escuelas privadas, porque cuidan mucho el qué dirán los papás», asentó.

María consideró que en algunos centros educativos hay resistencia hacia los distintos tipos de discapacidad: «Una es donde ella haya querido estar, y otra es donde nos hayan abierto las puertas. Para la primaria, tocamos en muchos lugares, porque no pudo estudiar donde estuvieron sus hermanos. De escuela en escuela, nadie dijo que sí a la inclusión».

En este sentido, instó a todos los sinaloenses a ser defensores de la inclusión y de la aceptación de las personas con algún grado de discapacidad:

Abramos las puertas y nos preparemos, nunca sabemos cuándo nos tocará. Como mamá, nunca esperé a tener una hija con síndrome de Down. Invito a la ciudadanía a que se prepare, a ir a cursos e informarnos».

Anita cursó la secundaria en un instituto privado. Después, la preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en Los Mochis. Como todos los estudiantes, tiene algunas complicaciones, especialmente con los números: «En matemáticas batallo mucho, de todas. Multiplicar, divisiones y restas, para eso batallo mucho que me salga bien». Con todo, las amigas de Anita la ayudan con esta clase de operaciones.

Discapacidad auditiva

Para las personas con discapacidad auditiva, especificó Luzmary Castro, intérprete de lenguaje de señas mexicano, los procesos de enseñanza-aprendizaje son completamente iguales a los de cualquier persona, por lo que se pueden desenvolver en un centro educativo, a menos que haya un problema extra.

Estas situaciones las detectó tanto en el sistema público, como en el privado. Aseveró que, en muchas ocasiones, los profesores de educación básica no están capacitados para atender a las personas sordas: «Siempre existe esa barrera del lenguaje. Si el niño es completamente sordo, tiene un nivel de discapacidad muy profundo; si el niño no está oralizado, es decir, que no puede leer los labios, nunca podrá comunicarse con su maestro o con otros niños».

CIFRAS

138 000 personas con discapacidad radican en Sinaloa, de acuerdo con el Inegi.

70 por ciento de las personas con discapacidad en Sinaloa se concentra en Ahome, Culiacán y Mazatlán.

59.6 por ciento engloba la discapacidad en Sinaloa más común: las limitaciones para caminar.

34 000 menores de edad con algún grado de discapacidad cursaron la educación básica en Sinaloa durante el ciclo escolar 2018-2019, según Sepyc.

Leyes pugnan por la igualdad sustantiva

Es en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículos 36, 37, 39, 54 y 57) se establece el derecho a la igualdad sustantiva; es decir, el derecho al acceso, al mismo trato y a las mismas oportunidades para el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos de todas las niñas, los niños y los adolescentes.

Así, las autoridades federales y estatales deberán garantizar la igualdad sustantiva mediante «acciones afirmativas encaminadas a eliminar los obstáculos que impidan la igualdad de oportunidades a los derechos», según se afirma en el documento «Aprendizajes clave para la educación integral.

Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación», emitido por la Secretaría de Educación Pública.