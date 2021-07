Personas de 40 a 49 años de la zona rural de Ahome acuden a aplicarse la vacuna contra Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Desde muy temprano, las personas de la zona rural de Ahome que tienen entre 40 y 49 años de edad, acudieron a los centros de vacunación que se instalaron hoy en algunas comunidades de este municipio para aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

En el caso del centro de vacunación del Ejido Ricardo Flores Magón, la aplicación inició alrededor de las 11:20 horas, ya que la vacuna llegó un poco tarde. Sin embargo, todo transcurre con normalidad.

El primero en aplicarse la vacuna dentro de este rango de edad en el Ejido Ricardo Flores Magón, fue el señor Félix Patricio Valencia de 46 años.

No tenía temor ni nada, simplemente no me la iba a poner, pero por decisión de mi madre vine y me la puse", dijo.