Pescadores de Ahome denuncian cacería por parte de Conapesca

Los Mochis.- Luego de que cientos de pescadores ribereños de Ahome, Sinaloa, se manifestaran en dos ocasiones a solicitud de homologar el cierre de veda el 14 de septiembre como sucederá en el sur de Sonora, inspectores de Conapesca iniciaron una cacería en contra de ellos, denunció José Alberto Cruz Rojas.

El presidente de la Cooperativa Pesquera Eustaquio Urías Valdez dijo que personal de la dependencia ha iniciado acciones sin sentido en contra de algunos pescadores.

Reproche

“Nos levantaron un acta y nos están afectando a los que se dedican a agarrar pescado lisa para los jaiberos. Si ellos no entran a agarrar carnada, los jaiberos no entran a trabajar, es un círculo de trabajo, el detalle es que nos están atando de manos, dicen que ellos están demostrando trabajo, pero la misma gente les ha dicho que hay embarcaciones que realizan pesca ilegal, se los apuntan con los dedos y ellos dicen que no pueden hacer nada pero sí pueden actuar en contra de la gente que anda trabajando bien”, señaló.

En ese sentido, dijo sentirse muy lastimado todo el sector, pues estas acciones de los inspectores de Conapesca iniciaron casualmente después de las manifestaciones que realizaron al bloquear la carretera Mochis-Topolobampo la semana pasada dos veces.

“Esto comenzó desde el plantón, de hecho que se nos ha dejado claro que no hay líder, aquí somos todos los que nos levantamos porque estamos enfadados, fastidiados de que nos esté marginando el gobierno porque si nosotros queremos alzar la voz, luego nos amenazan con quitarnos los permisos y no dejarnos trabajar”, abundó.

Ante esto, pidió al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, su intervención ante el gobierno federal .

“Nosotros le pedimos al señor gobernador que nos ayude, porque hasta el momento nadie del estado se ha acercado a nosotros, así como ayuda a los productores, nosotros también necesitamos de su ayuda”.