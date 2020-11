Pescadores de altamar se manifiestan ante posible cierre del muelle en Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Los pescadores de altamar denunciaron un posible cierre del muelle pesquero en Topolobampo, Ahome, por parte de la API y se manifestaron en contra de que esto suceda.

Dirigentes de cooperativas pesqueras manifestaron que no están de acuerdo que el muelle de Topolobampo se cierre y que se les quiera cobrar por la estadía de los barcos, así como el servicio que prestan proveedores y distribuidores.

José Alfredo Félix Cabanillas, representante de la Sociedad Cooperativa Pescadores del Farallón de Topolobampo, mencionó que no están de acuerdo con la implementación de muchas reglas que les está imponiendo la API, pues dijo que para hacer trabajos de soldadura a las embarcaciones, que por seguridad, ahora tienen que llenar un formato de solicitud que tiene que autorizar la API.

"Es ilógica esa regla porque nosotros no trabajamos por horario, y hay ocasiones en que un barco sale a las 5 ó 6 de la tarde y a las 8 ó 9 de la noche se regresa por algún percance y llamamos inmediatamente a los soldadores, y ahora no se va a poder porque no va a ser en horario de oficina de API".

Asimismo, Martha Patricia Cuevas Cota, apoderada legal de la Cooperativa 12 de Diciembre y socia de la Cooperativa Topolobampo 2004, dijo que la Administración Portuaria Integral de Topolobampo tiene como proyecto controlar el acceso e implementar estrategia de vigilancia y controlar también las actividades cotidianas que ahí se realizan como reparaciones de soldadura, embarque, desembarque, y carga de combustible propias de la actividad pesquera.

Estamos en desacuerdo que pongan prácticas que contribuyan a entorpecer las labores de trabajo de este sector pesquero con estrategias diseñadas detrás de un escritorio sin fundamento legítimo de la pesca de altamar".

Añadió que están inconformes porque también se les quiere cobrar la estadía de las embarcaciones en el muelle, así como a las pipas que les cargan diésel y a todos los prestadores de servicios. Pidió que la API busque la mejor alternativa para dar solución viable al problema y que ello no contribuya al colapso de esta noble actividad.

Que se ponga en los zapatos del sector pesquero y sólo así verán, oirán y hablaran con congruencia acerca de darle solución a los problemas y juntos los podemos resolver".

Por su parte, José Carlos Sotelo Monge, presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras del Puerto de Topolobampo, expuso que ya tuvieron una reunión con la API en la que el tema fue la limpieza del muelle, pero que esta ya estaba prefabricada para tratar el tema del control de acceso al muelle pesquero.

Añadió que no tienen las escrituras del muelle pero tienen posesión desde hace muchos años.