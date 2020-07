Pescadores iniciarán autoveda en presas de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- En una reunión llevada a cabo por cooperativas pesqueras y permisionarios de las presas “El Mahone” y “El Sabino”, se acordó, por mayoría de sus integrantes, llevar a cabo una autoveda durante 45 días en la captura de peces; esto con la finalidad de dar tiempo a la reproducción y crecimiento del pez, para que alcance el producto una mejor talla comercial.

El Presidente del Consejo de Administración del Embalse de la presa Miguel Hidalgo Jacsiel Emilio García Nieblas, señaló que después de haber mantenido una reunión con los presidentes de las cooperativas el pasado 2 de julio, se acordó suspender la captura de peces en la presa de El Mahone, mismo acuerdo que quedó plasmado en una acta de Consejo firmada y avalada por la mayoría de sus miembros.

“Nos juntamos para hacer el esfuerzo de vedar para rescatar a las presas… a pesar de las crisis, porque son tiempos difíciles, pues desde octubre la producción no ha servido… vamos a vedar un mes y medio: firmó la mayoría y a los que no firmaron les pedimos respeten el acuerdo, ya que la veda es un bien para todos, no es algo que nos vaya a perjudicar al sector”, indicó García Nieblas.

Cabe destacar que esta medida fue aprobada y validada oficialmente. Inmediatamente después, según el responsable del embalse, se procedió a brindar la notificación correspondiente a las autoridades federales en la materia, tales como Conapesca y las delegaciones en la zona norte, esto con la finalidad, según Jacsiel Emilio García, de que se coordinen esfuerzos que permitan mantener la vigilancia en los embalses y el respeto del acuerdo pactado entre los productores.

Del 15 de julio hasta el 1 de septiembre se mantendrá la veda en las presas Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo. Foto: EL DEBATE

El representante de los pescadores solicitó además, el apoyo de la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal, para que instruya a quien corresponda y se lleve a cabo la vigilancia en los embalses a partir del día 15 de julio y hasta el 1 de septiembre, “también le hacemos un llamado a Sergio Torres (Secretario de Pesca del Gobierno del Estado) que nos eche la mano con lo que pueda para sacar adelante los tiempos difíciles”, reiteró el pescador.

“Se espera la colaboración de todos los pescadores sin distingo; pues sería sumamente lamentable que unos sí cooperen con la causa productiva y otros no… el beneficio será para todos, y ahorita se ocupa poner el granito de arena para que nos vaya mejor como pescadores”, finalizó Jacsiel García.

