Pescadores vuelven a bloquear la carretera Los Mochis-Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la respuesta negativa de Inapesca a la solicitud de adelantar la fecha del levantamiento de veda de camarón para el 14 de septiembre, un número grupo de pescadores ribereños decidieron bloquear por segunda ocasión la carretera Los Mochis-Topolobampo.

Juan José Sánchez, vocero de los manifestantes dijo que esta decisión se dio luego de que el delegado del gobierno Federal en Sinaloa, Jaime Montes les diera la noticia de que no consiguió nada ante las autoridades federales.

“Esperábamos una respuesta favorable sin embargo Jaime Montes nos da el aviso que una negativa por parte de la Conapesca e Inapesca justificando que eran órganos autónomos y que no podían cambiar su resolución que se basa en un dictamen. Todos los compañeros están consternados porque la realidad si pensábamos en que iban a tener la sensibilidad de atender la situación”, señaló.

Cabe recordar que los pescadores pedían que la pesca del crustáceo iniciara el 14 de septiembre y no a finales como se tiene programado, con esto, se igualarían a las fechas que se están manejando en el sur de Sonora.

“Las justificaciones de nosotros son muy válidas tan ese así que es mismo Jaime Montes nos dice que no entiende porqué la posición de estas dependencias, por eso, mis compañeros que están inconformes pues decidieron tomar de nuevo la carretera y no nos queda más que estar con ellos y tenemos que estar aquí buscando solución, nosotros no buscamos hacer conflicto; sin embargo, pues aquí estamos pero el pueblo ribereño son los que mandan también”, enfatizó.

De igual forma, comentó que ante esta decisión queda una vez más al descubierto el poder político y el influyentismo como sucede desde hace varios años.

“Tienen 20 años las gentes de Conapesca y siempre ha sido la misma, con este cambio pensamos que las cosas iban a ser diferentes pero nos equivocamos, siguen permanecen las mismas personas con las mismas actitudes afectando el trabajo de pesca ribereña. Con esto quiere decir que Jaime Montes avisó que no pudo hacer nada por nosotros, y claro que no estamos satisfechos, podemos entender que no estuvo en sus manos pero es una persona importante porque es en representante en el estado del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sabemos que hay leyes y no pueden salirse de ellas pero primero tienen que velar por el bien del pueblo”, abundó.

Por último, dijo que por el momento permanecerán con la toma de la carretera hasta que los mismos pescadores decidan lo contrario.

