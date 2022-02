Pide dirigente de locatarios del Mercado 030 que se aplique reglamento para evitar disturbios

Los Mochis, Sinaloa.- Que las autoridades municipales de Ahome apliquen el reglamento en el Mercado 030 de Los Mochis para evitar los disturbios entre los comerciantes como el pleito que se presentó el fin de semana en el área de comida, donde llegaron hasta los golpes al pelearse por los clientes, pidió Miguel Oseguera.

"Que el director de Servicios Públicos y el subdirector empiecen a aplicar el reglamento en ese tenor porque apenas así se pueden solucionar algunas cosas, porque sino se aplica vamos a seguir nosotros con todo ese tipo de cosas".

El presidente de los locatarios del Mercado 030 dijo que el reglamento se debe aplicar no como cacería de brujas, porque no se trata de perjudicar a nadie, y que también se requiere la debida vigilancia para que estos problemas no se vuelvan a presentar.

"Se necesita estar con un inspector de planta de mercados para que a él le hagan caso, y que cuando vea que hay desorden pueda levantar un acta o llamar precisamente a la autoridad".

Agregó que se necesita tomar cartas en el asunto de una manera más contundente para que ante cualquier falta, por menor que sea, se aplique una sanción.

"Ya sea cerrarles el local 15 días o un mes, y si siguen así, cerrarles por más tiempo hasta que sea la baja definitiva, la cancelación de la concesión, porque no es el primer pleito que se genera, ya es como una costumbre estar arreglando las cosas de esa manera, y ahí tiene que ver mucho los correctivos que puedan tener el director de Servicios Públicos Municipales, Feliciano García, como el subdirector, Aníbal Ibarra".

Añadió que la mayoría de los locatarios reprueban estas acciones que casi cotidianamente se están llevando va cabo, pues dijo que no es la manera de arreglar problemas y diferencias, ya que para eso existe el diálogo y el reglamento de mercados.