Piden a Chapman responsabilizarse de irregularidades en la Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Organismos políticos locales pidieron el cese del gerente de la Japama, Guillermo Blake, por el daño patrimonial de 29.9 millones de pesos como resultado de la última revisión de la auditoría que se le realizó a la paramunicipal correspondiente al periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de marzo del 2020.

“Emplazamos al presidente municipal a que en no más de 72 horas haga efectiva la renuncia de Guillermo Blake, gerente de la Junta de Agua Potable. Es inadmisible que aun siendo señalado por una auditoría y que aparentemente a modo hayan detectado en un primer momento 91 millones de pesos. No obstante, el mismo titular del Órgano Interno de Control dice que están perdidos 29 millones de pesos”, expuso Ariel Aguilar.

El presidente del PAN en Ahome recalcó que le piden al presidente municipal que haga efectiva la renuncia de Guillermo Blake por corrupto.

Y si no es así, el presidente municipal nuevamente va a quedar evidenciado como un corrupto más, y lo peor del caso, como el presidente más corrupto en la historia, dijo.

Último voto de confianza

El presidente del Partido Acción Nacional añadió que le dan el último voto de confianza al alcalde Guillermo Chapman de poder corregir el problema.

“Ahí están ya señaladas las observaciones, bien claras, bien especificadas cuáles tienen daño patrimonial, cuáles son las observaciones que tienen un desfalco a la Hacienda Pública; ya están siendo señaladas, ahora están en el escritorio del presidente para que pueda actuar.Como ciudadano se los digo, no nos perdonan que nos retrasemos en el pago del recibo de agua, no le vamos a perdonar al presidente municipal que no despida a los corruptos”.

Asimismo, Dulce Ruiz, presidenta del PRI en Ahome, comentó que se cese a los funcionarios que están faltando a sus responsabilidades, pero sobre todo que el alcalde, como cabeza, ponga orden.

“Porque finalmente él los colocó en esos lugares y no están haciendo bien su trabajo. Es un presidente que está gobernando a base de prueba y error, con escándalos, y que no ha puesto en claro el trabajo que debe estar realizando, no nada más en el drenaje sino también le está faltando en el desarrollo, en las calles, en obras. Finalmente, a los ahomenses les está quedando mucho a deber”.

Añadió que desde el primer día que el presidente asumió su responsabilidad como la máxima autoridad en el Gobierno municipal de Ahome, él es el responsable de lo que pueda suceder dentro de su Gobierno.

Debe de actuar de manera rápida, principalmente porque uno de los reclamos que existe en todo el municipio de Ahome es precisamente en la Japama.

Dijo que hace falta agua potable limpia, no hay agua en la mayoría de las comunidades rurales y si la hay es mínima, y que en la ciudad de Los Mochis muchas personas se quejan de que han tenido que comprar bombas hidráulicas ante la baja presión del líquido, lo que les genera un costo elevado tanto en el recibo de luz y de agua.

El alcalde está gobernando con ineptitud y prácticamente siempre está responsabilizando a otras personas y no se responsabiliza él mismo del liderazgo que debe tener como presidente.



Que se proceda

Al respecto, Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa, comentó que si ya hay una información como la que el propio alcalde ha vertido de esta irregularidad, tiene que proceder, ya que sería lo congruente.

Y que no quedara efectivamente en un simple señalamiento, sino que proceda y se deslinden las responsabilidades y se castigue a los responsables; eso sería lo congruente, y ese es el llamado que nosotros haríamos.

No deben estar trabajando

Mientras tanto, el coordinador de la bancada priísta, Raúl Cota Murillo, criticó al alcalde Billy Chapman por tener los nombres de quienes pudieran estar implicados en el daño patrimonial de la Japama y aún los tenga trabajando. En ese sentido, exigió la salida inmediata de estas personas, así como la aplicación de las sanciones correspondientes.

“Es un absurdo que el presidente municipal demuestre insensibilidad en su forma de actuar ante los resultados presentados de la auditoría que se presentaron. El PRI considera que debe ser contundente el alcalde en las acciones a seguir derivadas de estas observaciones que se encontraron en esta auditoría y aplicar todo el peso de la ley y, sobre todo, empezar los procedimientos correspondientes”.

Dijo que no es correcto que aún sabiendo que un trabajador dañó el erario de la paramunicipal se mantenga trabajando de manera normal, sin ser separado siquiera de su cargo.

“No es posible que se mantenga trabajando a estos funcionarios municipales como él mismo lo menciona en las áreas en donde han venido realizando un desfalco a las arcas municipales en el tema de la Junta de más de 29 millones de pesos. Como fracción del PRI reprobamos esta acción del alcalde y le exigimos que tome cartas en el asunto, pero sobre todo, que inicie los procedimientos correspondientes para determinar y fincar responsabilidades”, abundó.