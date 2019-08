Piden a autoridades atender necesidades de secundaria del Campo 35

Los Mochis, Sinaloa.- De manera sorpresiva, una madre de familia de la escuela secundaria del Campo 35 pidió la palabra durante la sesión de Cabildo que se realizó este jueves, en donde exigió a las autoridades municipales atender las necesidades del plantel, pues, asegura, es inhumano las condiciones en las que los adolescentes reciben clases.

“Soy mamá de una alumna de la secundaria del Campo 35; no hay abanicos, no hay aires acondicionados; mi hija gasta diario 50 pesos en comprar agua y no es posible que esté usted y toda la gente aquí bien a gusto y los niños que están estudiando, estén en el calor”, señaló “María”, la madre de la menor.

Y es que, agregó, la situación que viven los alumnos de este plantel parece no importarle a nadie.