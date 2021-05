Piden a autoridades municipales atención para el ejido 20 de Noviembre de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que ha sido una comunidad en donde se le ha beneficiado con diversas obras, la realidad es que vecinos del ejido 20 de Noviembre, del municipio de Ahome, dicen que aún les faltan algunas “cositas” por mejorar.

Una de ellas, según Ana Cecilia, vecina de dicho asentamiento que está muy cercano a la cuidad de Los Mochis, es el arreglo de las calles, y es que dijo que aunque hay muchas calles pavimentadas, las que no tienen esta obra, están en mal estado, con tremendos hoyos, tierra suelta, basura por donde sea.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Molestia

“Pues sí hubo un tiempo en el que hicieron mucho, eso no lo podemos negar, como tampoco podemos negar que aún falta mucho porque este ejido está muy grande. Yo creo que entre lo más necesario es que arreglen las calles porque muchas están destrozadas, con hoyos, con un tierrero; por eso la gente se lleva o se llevaba regando, sin dejar de decir de la basura que tiran en las orillas”, señaló.

Leer más: Marco Osuna promete atender problema de socavones en Los Mochis

De igual forma, comentó que otro de los problemas son los servicios básicos, uno de ellos es el agua, la cual, dijo, no les sale tan limpia, sin dejar de contar que se les va muy seguido.

“El agua es un problema. Nosotros estamos muy cerca de la planta Terán. Pudiéramos decir que por eso no deberíamos tener problemas, pero la verdad es otra y, además, cuando sale, sale sucia, revuelta o no tan limpia como quisiéramos para no tener que comprar garrafones todos los días.

Al final del ejido existe un canal que divide la comunidad con las tierras agrícolas el cual está enmontado y descuidado. Foto: Debate

Leer más: Maestros jubilados y activos de Los Mochis exigen que se respeten sus derechos

Por último, señaló que otro de los problemas es el alumbrado público y es que en algunas zonas de la comunidad están prácticamente a oscuras a pesar de que han hecho el reporte en el municipio y con los responsables de la sindicatura, pero nadie les ha hecho caso hasta el momento.

Muchas de las calles cuentan con pavimentación aunque aún faltan muchas calles con este tipo de obras. Foto: Debate