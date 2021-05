Piden a empresarios de Los Mochis conciliar con trabajadores para pago de utilidades

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque la situación es complicada económicamente, los empresarios deben buscar estrategias, o bien, conciliar con el empleado a fin de llegar a un acuerdo para que se le cumpla con el pago de las utilidades, declaró Héctor Ibarra Flores.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Los Mochis comentó que uno de los acuerdos podría ser el pago en parcialidades si es que no se tiene la liquidez suficiente para entregar este recurso.

“Es una obligación la entrega de las utilidades a los empleados. Sabemos que estamos en temas muy complicados en cuanto a reactivación económica por la situación de la pandemia, por eso lo que estamos haciendo es invitando a que se llegue a un acuerdo con los empleados para que se lleve de una forma u otra como el entregarles en parcialidades”, señaló.

Cumplir

En ese sentido, Ibarra Flores comentó que lo importante es llegar al cumplimiento pues al final de cuentas el trabajador espera que ese “dinerito” llegue para cubrir ciertas necesidades.

“Creo que sí se puede, es quererlo hacer, no es invitar al empresario a que use el tema de la pandemia y no cumplir con esa obligación del reparto de utilidades. Creo que lo que se puede hacer, si existe la disponibilidad de pagarlo, pues es buscar llegar a acuerdos”, enfatizó el empresario.