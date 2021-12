Piden a la ciudadanía de Ahome ya no tirar basura en contenedores

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que la empresa OP Ecología ya se hace cargo de nueva cuenta del servicio de recolección de basura, ya no es necesario que la ciudadanía lleve sus desperdicios a los contenedores instalados de manera temporal en Obregón, entre Rosales y Río Fuerte en Los Mochis, declaró Feliciano García Mendoza.

El director de Servicios Públicos Municipales de Ahome dice que la intención durante las últimas horas es recoger toda la basura acumulada en este centro de acopio; sin embargo, esto ha sido imposible debido a que la gente no deja de llevar sus bolsas.

“Los contenedores van a ser retirados, lo que pasa es que queríamos quitarlos el día de ayer pero todavía hay gente que está tirando la basura ahí, entonces, no queremos quitar los contenedores y que la gente llegue y tire basura ahí y que después nos echen la culpa de que no hay quien recoja la basura”, sostuvo.

En ese sentido, pidió a la población no movilizar su basura a estos contenedores haciendo alusión a que el servicio de recolección por la empresa encargada ya debió haberse normalizado.

“Creemos que hoy cuando OP recorra toda la ciudad ya podamos retirar de ahí los contenedores, limpiar muy bien, fmuigar muy bien para que quede ese terreno como estaba. La invitación es a que ya no tiren la basura porque si si yo quito los contenedores pero la gente sigue yendo pues se hará un cochinero, no queremos que ese punto se vuelva un basurero clandestino, ya no lleven la basura”.

Ya no es necesario que la ciudadanía lleve la basura a los contenedores instalados de manera temporal. Foto: Jorge Cota/ Debate

Con respecto a la reactivación de OP en el servicio, el funcionario municipal consideró que es buen avance el que se tiene en cuanto a la limpieza confiando en que quede lo más pronto posible.

“Creo que vamos a salir antes de hoy por la tarde, han trabajado a marchas forzadas, se ha recolectado a esta hora más del 85 por ciento de la basura en la ciudad, están esperando nada más la apertura del relleno sanitario”.