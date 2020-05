Piden a mochitenses no bajar la guardia en últimos días de alerta por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Toda movilización, toda pérdida de medidas preventivas trae sus consecuencias, y la afluencia que se ha visto en diferentes circunstancias se convierte en factor de riesgo para un posible incremento de casos de Covid-19, reconoció Omar González Corral.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno comentó que es necesario que la ciudadanía no baje la guardia en estos últimos días de contingencia, pues eso podría hacer la diferencia.

Preocupación

Cabe mencionar que Ahome en los últimos días ha estado por encima de Culiacán en cuanto a los casos positivos detectados por día.

“Hemos tenido en estos días unas elevaciones y seguimos con tendencia a la alza en los casos positivos, reflejo de que nos está faltando hacer algo. Nosotros no dejaremos de invitar a la población en general a resguardarse lo más que se pueda en casa y a salir solo para actividades esenciales”, comentó.

En ese sentido, agregó que para aquellas personas que por diversos motivos tienen que salir a la calle, es necesario que lo hagan atendiendo las recomendaciones emitidas por el sector salud, tales como el uso de cubre bocas, guantes, lavarse las manos con frecuencia, no tocarse la cara, toser o estornudar usando la cara interna del brazo, entre otros.

“Usar gel antibacterial en caso de no tener agua para lavarnos las manos, no tocarnos la cara. Hay que recordar que este virus se contrae por medio también de las mucosas y cuando se tiene problemas en los ojos también se aumenta el riesgo de contagio, por eso es importante no tocarse los ojos ni la cara porque las manos pudieran estar contaminadas”, señaló.

El funcionario estatal mencionó que, de igual forma, es necesario evitar acudir a lugares concurridos.

“Si bien ha habido movilizaciones, el llamado aquí es a que lo hagan de forma responsable, que lo hagan de manera ordenada, que mantengan la sana distancia y que tomen las mayores precauciones posibles. Esto es una pandemia, que si andamos en la calle sin control, pues muy seguramente la vamos a contraer”, abundó.

