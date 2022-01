Piden a padres de familia no tener armas en sus casas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda alguna, cualquier muerte es dolorosa; sin embargo, es mucho más cuando el hecho se da en circunstancias penosas como sucedió con la menor de 15 años que se disparó de manera accidental mientras grababa aparentemente un video de Tik Tok.

Así lo consideró el alcalde de Ahome Gerardo Vargas Landeros quien pidió a los padres de familia no tener armas en sus domicilios y mucho menos, tenerlas al alcance de los menores o jóvenes.

En ese sentido, lamentó el susceso y se solidarizó con la familia a quienes les deseó una pronta resignación.

Leer más: Invitan a jóvenes ahomenses a participar para el Parlamento Juvenil 2022

“La verdad es que no hay palabras, la verdad que puedes decir, es un acto de solidaridad nomás a la familia, creo que no podemos juzgar a una niña, una menor, pero es un hecho lamentable, yo soy enemigo de las armas la verdad y a mí no me gustan, ni les entiendo, ni me interesaría entenderles”, sostuvo.

El funcionario municipal adelantó que ante este hecho, se tendrá que analizar la posibilidad de rescatar el programa de donación de armas de fuego como se hacía hace algunos años, a fin de sacar todos estos artefactos de las viviendas.

Leer más: Pandemia por covid-19 ha afectado la productividad en empresas de Los Mochis: CTM

“El Ejército y el Ayuntamiento normalmente hacen esta campaña y nosotros lo tenemos que retomar, a mi me quedó muy buen sabor de boca cuando lo hicimos 6 años cuando fui secretario general de Gobierno, nosotros si lo tenemos que retomar, es algo que vale la pena hacerlo, es una inversión no es un gasto el que le estemos dando mil, 2 mil pesos, una computadora a quien vaya y entregue un arma, me acuerdo en aquella época hasta Granada nos entregaron“, destacó.