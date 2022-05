Piden a senador gestione reubicación de planta de amoníaco de Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Que gestione la reubicación de la planta de amoníaco que se pretende instalar en Topolobampo fue la petición que hicieron Felipe Montaño, gobernador tradicional de Ohuira y Armando Pinzón, vocero del colectivo Aquí para No al senador José Narro.

También le expusieron que no están de acuerdo con la consulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió como amparo a la comunidad mayo-yoreme para que Semarnat realice una consulta previa, libre e informada sobre el proyecto de la planta de amoníaco en Topolobampo, porque consideran que será amañada y corrupta como el anterior ejercicio ciudadano.

"Cuál es el lema de Morena: no robar, no mentir, no traicionar y parece ser que hacen todo lo contrario", dijo Felipe Montaño.

El senador dijo que hay que buscar que la consulta se lleve a cabo de manera bien.

"Si ustedes ganan se va a respetar. Yo estoy dispuesto a ayudar para sea una consulta imparcial, que se respete la Constitución, que se respete la ley", les comentó el legislador.