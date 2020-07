Piden aclarar intención de licitar recolección de basura en Los Mochis

Los Mochis,Sinaloa.- Si bien es cierto el servicio de recolección de basura tiene sus deficiencias, el alcalde no puede aventurarse a llevar a cabo un proceso de licitación, especialmente porque en este tema intervienen asuntos legales que deben analizarse a profundidad, coincidieron funcionarios municipales.

Tal es el caso de Raúl Cota Murillo, coordinador de la bancada priista, quien recordó que nunca ha habido apertura con el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno ni mucho menos con el área de Tesorería Municipal para tratar este asunto.

Nosotros como fracción del PRI hacemos una exigencia a cada uno de ellos de que se nos informe la situación real, que nos digan cuál es el estado que guarda el servicio de recolección de basura. Y no es un tema de apasionamiento sobre una empresa u otra, sino que nosotros tenemos derecho de estar informados con respecto a la recolección de basura, señaló.

Piden claridad

En ese sentido, el edil comentó que lo que se tiene que buscar es no caer en un estado de indefensión que lleve a la ciudad a un estado peor hablando de imagen.

“Lo que no queremos es que nuestra ciudad vaya a caer por una mala decisión que se tome al interior con respecto al servicio de recolección de basura. No podemos caer en un desacato en cuanto a este tema. Nosotros lo que pedimos es una exigencia: que se nos entregue la información. Si el alcalde ya dijo sobre su intención de llevar a cabo un proceso de licitación es porque ya tiene una línea, y nosotros como ediles debemos conocerla y hasta el día de hoy nosotros no tenemos conocimiento sobre este procedimiento”, abundó.

Cota Murillo agregó que efectivamente se tiene conocimiento sobre unos procesos jurídicos que tiene PASA, incluso ha tenido notificaciones de un adeudo por parte del municipio.

Esto viene a sumar al deterioro de los mecanismos y procedimientos, los cuales se tienen que solventar a la brevedad y no significa que un proceso de licitación viene de la noche a la mañana. Se tienen que agotar un sinfín de mecanismos y en este caso no han comenzado ni con el primero, que es informar al Cabildo, precisó.

Revisión

Por su parte, Angelina Valenzuela Benites, síndica procuradora, comentó que quizá es buen momento para hacer algunos cambios, siempre y cuando se hagan por las vías legales y, sobre todo, en beneficio de la ciudadanía.

“Creo que es una declaración oportuna, ya que para poder hacer una nueva licitación tendría que pasar por Cabildo en pleno para que la autorice, con el voto de las dos terceras partes, así mismo tendría que autorizar el Cabildo la construcción de un nuevo relleno sanitario y ya autorizado empezaría el proceso licitatorio, que pasaría por el Comité de Adquisiciones y tendría que ser un proceso transparente”.

Para entender...

Alcalde admite su intención de licitar el servicio de recolección de basura

Luego de que se diera a conocer sobre la supuesta intención de que en Ahome entrara otra empresa para el servicio de recolección, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno aceptó que ya analiza la posibilidad de realizar una licitación pública.

El funcionario municipal dijo incluso que el motivo de su decisión es por las denuncias que existen en cuanto a fallas en el servicio en todo el municipio.

