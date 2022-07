Piden al Congreso de Sinaloa fijar en 1% los recargos de las juntas de agua

Los Mochis, Sinaloa.- Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa exhortó al Congreso del Estado sacar adelante una iniciativa de reforma al artículo 57 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para fijar en 1 por ciento el cobro de recargos de las juntas de agua.

Argumento

Guillermo Padilla Montiel, presidente de la asociación civil, indicó que la iniciativa ya fue entregada por el grupo parlamentario del Partido Sinaloense, e hizo un llamado a los legisladores morenistas para que también impulsen la propuesta.

"Mucho nos han manifestado en su discurso los diputados de Morena que primero (están) los pobres, y desafortunadamente nos muestran una realidad diferente, porque su atención está centrada, ocupada y preocupada, en un proceso político partidista", reclamó.

"Así como en muchas ocasiones legislan en fast track para complacer al gobernador en turno, así queremos que lo hagan en esta ocasión para beneficio de todos los sinaloenses", agregó.

Expuso que la actual administración en Ahome, presidida por Gerardo Vargas Landeros, está aplicando el cobro de recargos conforme a la Ley de Hacienda Municipal, pese a que no se trata de un impuesto.

Y dijo que aunque desconocen de cuánto es el porcentaje aplicado por la Junta de Agua de Ahome, sospechan que es arriba del 3 por ciento sobre la deuda.

En ese sentido, presentó el caso de un vecino del fraccionamiento Nuevo Horizonte, quien registra un adeudo total de 6 mil 236 pesos, de los que 2 mil 672.36 pesos corresponden al consumo y 2 mil 576.17 al concepto de recargos.

"No queremos programas de descuento para los recargos, lo que queremos es que esté en la ley lo que se debe de cobrar. No estamos en contra de que se cobren recargos, sino de que sean de acuerdo al código fiscal municipal. No somos entes contribuyentes, somos usuarios", sentenció.

Te recomendamos leer:

El artículo 57 de la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa establece que la falta de pago oportuno causará los recargos fijados en la Ley de Hacienda Municipal, que no podrán exceder del 100 por ciento del crédito principal, independientemente de los gastos de cobranza.