Piden al alcalde Billy Chapman no hacer señalamientos sin sustento

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno debe y tiene la obligación de ser cuidadoso y respetuoso con los señalamientos que hace, sobre todo cuando estos son acusatorios y no tiene el sustento, reconoció Héctor Ibarra Flores.

Entrevistado sobre la acusación que hizo el presidente municipal contra emprearios, como EL DEBATE, con respecto a que no pagan por el servicio de agua potable, el presidente de Canacintra delegación Los Mochis dijo ser respetuoso; sin embargo, insistió en que se tienen que cuidar las formas.

“Cualquier tipo de señalamiento a cualquier empresa mientras no esté sustentado es lamentable porque es una afectación a la integridad empresarial. (El alcalde) debe de tener los sustentos bien definidos, bien establecidos, y si los tiene, en algún momento dado cualquier representante de cualquier organismo pudiéramos nosotros pedir que nos lo aclaren y nos los haga a saber a detalle”, señaló.

En ese sentido, comentó que al final estos señalamientos sin mostrar las pruebas o sin que quede claro que existe el sustento, sólo confunden a la ciudadanía y al mismo sector empresarial, consciente de que podría ocurrirle a cualquier empresario.

No nos podemos quedar confundidos. Al final de cuentas es una empresa. Yo soy empresario y no me gustaría que me señalaran y que al momento de yo comprobar un señalamiento no se diera a conocer como tal porque si no la imagen quedaría ya afectada”, precisó.