Piden al alcalde de Ahome, Billy Chapman, ponerse a trabajar

Los Mochis, Sinaloa.- Organizaciones civiles liderados por Ahome Sustentable y el Medio Ambiente se manifestaron en el cruce de Macario Gaxiola y Centenario de la ciudad de Los Mochis para exigir al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, y a los diputados federales por Sinaloa que se pongan a trabajar y que den los resultados que está pidiendo la ciudadanía.

"A nuestro alcalde Billy Chapman le decimos que se ponga a trabajar y que escuche al pueblo. Urge la reparación de este tramo hasta el semáforo bulevard Álamos y rampa del mismo bulevard a Centenario". Dijo Bertha Alicia Núñez.

La presidenta de la organización civil Ahome Sustentable pidió que el presidente municipal recorra las calles de la ciudad una por una y que caiga en los baches en los que caen los ciudadanos.

Que repare los socavones que ya existen antes de que se acumulen más. Que se haga un fideicomiso para los que hemos tenido daños en nuestros carros a causa del mal estado de muchas calles".

Ciudadanos exigen resultados. Foto: EL DEBATE

Asimismo, expuso que urge la creación de una casa del migrante y se atienda la problemática de la gente que llega a esta ciudad y no tiene un techo dónde dormir.

Sobran voluntarios que ayudarían, pero falta voluntad de estas autoridades, sobretodo de los regidores, aparecer sólo llegaron para robar al pueblo".

Asociacines civiles se manifiesta en Los Mochis para exigir a las autoridades que resuelvan los problemas del municipio. Foto: EL DEBATE

De igual manera, mencionó que el alcalde debe aclarar y solucionar el problema de la basura.

El grupo de manifestantes pidieron también que el Grito de Independencia se haga de manera virtual para evitar aglomeración de ciudadanos.

Por otra parte, Bertha Nuñez lamentó que los diputados federales por Sinaloa no tengan una casa de gestión donde puedan atender a la ciudadanía.

"Ninguno tiene oficina de gestión. Es muy grave que la gente no los conozca, que no gestionen ni escuchen a los ciudadanos de su distrito. Nos están dejando un mal sabor de boca al no verles ni a ayudar ni a enfrentar ninguna causa aquí en Sinaloa. No se les ve solucionar el problema de nuestros agricultores y pescadores".

La manifestación es en el cruce de Macario Gaxiola y Centenario. Foto: EL DEBATE

Añadió que es deshonroso ver cómo diputados y senadores van y vienen y sigue el vicio de simular que hacen algo.