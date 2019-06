Piden apoyo de rastreo en las tierras para terminar con la quema de soca

Los Mochis, Sinnaloa.- La mala práctica de la quema de soca que genera la trilla de maíz, sorgo y trigo no terminará en tanto el gobierno estatal y del municipio no apoyen a los productores con al menos dos rastreos en sus tierras.

Así lo consideró Benjamín Barreras Valdez, delegado de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo, quien comentó que esta solicitud ya fue hecha a los regidores del Cabildo ahomense.

“El gobierno estatal y federal deben saber que para nosotros no es rentable estar sembrando; tenemos mucho valor, pero es hora que todavía no nos pagan la cosecha. Entonces, cómo quieren que los productores aceptemos no quemar, eso implica un ahorro de dos o tres rastreos”.

Agregó: “si nos ayudaran con eso, les aseguro y se los dije en esa reunión a los regidores que a todos nos metan en cintura porque nadie nos iba decir que no tienen para el rastreo, por eso es que quema la gente”.

En ese sentido comentó que este apoyo, de autorizarse por cualquier nivel de gobierno, debe ser enfocado a los productores que tienen más de 15 hectáreas por lo menos, pues la mayoría tiene esa superficie que es en donde actualmente se presenta el mayor de los problemas.

“No es que no queramos no quemar, lo que pasa es que no hay recursos porque el mismo Pedro Esparza dijo que no era rentable la agricultura menos para los que tenemos menos de 10 hectáreas. Por eso se pide uno o dos rastreos cuando menos y como yo les dije si alguien no hace buen uso de sus recursos, que no nada más le apliquen el millón y medio de multa sino que lo metan al bote”, mencionó.