Piden apoyo en Los Mochis para dar de comer a niños rarámuris

Los Mochis, Sinaloa.- Después de dos años de no venir a Los Mochis por la pandemia del Covid-19, las hermanas del internado Misión Sagrado Corazón de Batopilas, Chihuahua, regresaron para reanudar la colecta anual para dar de comer a niños rarámuris.

“Por la pandemia no podíamos salir, pero ciertamente hay mucha necesidad. Este tiempo que no ha llovido, no hay cosechas en la comunidad, y las personas acuden a nosotros, y lo poco que tenemos lo compartimos con la gente rarámuri, porque a veces ni lo básico hay”, dijo la hermana Benita Alonso Melga.

Mencionó que en la escuela Sor Juana Inés de la Cruz de educación básica, tienen 108 alumnos en grupos mixtos, y en el internado Misión Sagrado Corazón hay 27 niñas de 7 a 12 años de edad, que son rarámuris de diferentes comunidades.

“Ellas están ahí, solamente salen en las vacaciones largas, ya que no pueden salir cada 8 ó 15 días porque son comunidades muy retiradas, de hasta 12 horas de distancia, y a veces tienen que caminar un día y se quedan en algún lugar para el día siguiente llegar a su casa. Son de muy bajos recursos”.

Agregó que cuando estas niñas terminan su primaria y quieren seguir sus estudios, las apoyan a trasladarse a Casa Amiga de la Obrera.

“En el internado comen 3 veces al día, y en sus casas comen solo una vez. En Navidad una señorita nos mandó unos regalos, y entre los regalos traía comida, y la expresión de la niña fue: ¡comida!, ver esa impresión impacta y duele, ganas hasta de llorar ver a la niña la expresión e impresión de: ¡nos dieron comida, tenemos comida!

El apoyo puede ser en efectivo o especie, y si requieren recibo deducible también se les puede otorgar. Pueden donar azúcar, frijol, arroz, cualquier alimento enlatado, menos perecedero.

Se hace la invitación a los productores, las empresas, las escuelas, asociaciones, y población en general para que apoyen. Las hermanas permanecerán hasta el día jueves en la ciudad.

Para apoyar pueden llamar al número de teléfono 6688124727 con Lupita Viniegra o acudir a la calle Vicente Guerrero número 1255 norte en la colonia Jiquilpan. En dado caso de que no puedan acudir al domicilio, pueden llamar y alguien irá por la donación.

Para hacer aportaciones en efectivo está disponible la cuenta 08307701392 de Citibanamex, con clabe interbancaria 002150083077013924 a nombre de Amiga de la Obrera. Si requieren recibo deducible pueden enviar sus datos al correo misionbatopilas@hotmail.com con Benita Alonso Melga.