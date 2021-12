Piden apoyo para alimentar a los animalitos del venadario de El Fuerte, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa.- Son alrededor de 250 animalitos que se encuentran en el parque ecológico Los Sabinos, conocido como el venadario de El Fuerte, los cuales no han comido desde el domingo que Protección Civil de El Fuerte cerró el lugar después de que colapsó uno de los puentes de acceso a esta zona.

Y es que los propietarios utilizan la cuota de recuperación (10 pesos niños y 20 pesos adultos) de los visitantes para proveer la alimentación a los animalitos, pero debido a la clausura ya no pueden entrar.

Las autoridades informaron que los propietarios pueden trasladar el alimento por el puente que no colapsó, pero este acceso también sigue cerrado al público, o que pueden hacer uso de alguna lancha para llevar la comida a los animales a la isla.

Javier Sabino Ruiz Alcaraz, responsable de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), pidió el apoyo a la gente para que donen alimento o recurso económico, ya que también tienen que pagarle a los trabajadores del lugar.

"No tenemos fondos, ahorita no tenemos ni con qué alimentar a los animales. Ayer no comieron los animales. Tenemos cuatro chivitos que se están muriendo de hambre".

Manifestó que el parque depende de las visitas y por la clausura no ha sido posible recaudar fondos.

"Voy a aprovechar este medio para pedirle a la gente que si pueden apoyar al parque, vamos a poner un centro de acopio aquí al pie del puente caído para que nos ayuden. Mientras no tengamos entradas al parque, pues no tenemos con que darles de comer".

Agregó que la gente puede ayudar con maíz, alfalfa, alpiste, girasol, casta brava, entre otros.

Destacó que no tienen apoyo de gobierno de ningún nivel.

"Tuvimos en el 2014 cuando abrimos aquí, hicimos el primer puente, que es el que está ahorita todavía. Este es un lugar sin fines de lucro, yo no tengo ninguna ganancia. Hasta ahorita ha llegado el punto de equilibrio desde hace un año, ya con las entradas alcanzamos a mantener a los animales, no del todo bien, pero cuando menos ya no le meto de mi bolsa".

Javier Sabino expuso que ojalá y que las autoridades apoyen para que se preserve este espacio. Con la voz quebrada comentó que siente mucha tristeza ver como el lugar que ha construido con tanto esfuerzo ha sido clausurado.

"Las autoridades no valoran muchas veces el esfuerzo que uno hace como ciudadano de bien, se quejan de los malandros y cuando uno quiere hacer algo bien encauzado, no lo valoran".