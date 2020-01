Piden considerar mantener el apoyo económico a Cruz Roja

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que es una institución de asistencia médica de gran importancia, el regidor del PRI, Raúl Cota Murillo aprovechó asuntos generales de la Sesión Ordinaria de Cabildo de este miércoles para pedirle a sus compañeros regidores que reconsideren el mantener el apoyo económico a Cruz Roja.

Cabe recordar que el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno ha venido anunciando que el municipio retirará el recurso que ascendía a los 65 mil pesos mensuales de la base de Topolobampo, esto después de que Carlos Bloch tomara el cargo de delegado estatal de la benemérita institución quien supuestamente está siendo investigado por mal uso del recurso público cuando era director de Didesol.

Me sumo a la buena voluntad y al sentido humanitario de ustedes mis compañeros regidores, vamos dejando por fuera colores partidistas y revanchismos, pensemos en el trabajo extraordinario que hace Cruz Roja por salvaguardar la vida humana”.

Asimismo insinuó a sus compañeros ediles que no se dejen influir por la postura del alcalde quien es hasta este momento, el único que se ha pronunciado en contra de mantener el apoyo.

“La Ley Orgánica Municipal nos faculta para tener voz y voto. Este Cabildo no está en base a lo que diga un solo integrante, todos tenemos voz y voto y les pido humildemente a la Comisión de Hacienda el apoyo que se le pueda dar el apoyo a esta institución que es de carácter internacional, sino se puede pues lo entenderé pero creo que es importante intentarlo”, indicó.

Por su parte, Fernando Arce Gaxiola, regidor del PAS se refirió a que si existe el temor de un mal uso de los recursos públicos, que sean las instancias correspondientes y legales las que hagan su trabajo de investigación.

“Para eso están las revisiones de las cuentas, si hay falta de algunas personalidades y de las instituciones que reciben fondos públicos los encargados de éstas están obligados a comprobar el uso que se le da, lo que sí es que no se puede afectar a una sociedad o a una comunidad cuando no se tienen claro o no se han especificado un mal uso de los recursos públicos”.

Por último reiteró que si alguien ha hecho mal uso de los recursos del pueblo que sea consignado ante las autoridades competentes.

Mientras tanto, Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal quien fue llamado a la Sesión para que explicara la operatividad de los dispensarios médicos, reiteró que la dependencia municipal se está capacitando para brindar el servicio que de cierta medida viene brindando la Cruz Roja.

“Salud Municipal está tomando las riendas ante el anuncio de Cruz Roja de Topolobampo, vamos a centrarnos en esa base en donde tenemos un dispensario médico hoy se comenzó a trabajar en un plano en atención de urgencias, en el Centro de Desarrollo Comunitario vamos a tener un área en donde habrá camas para una hospitalización breve, no es un quirófano ni un hospital, con esto vamos a generar empleos también pues se tendrá que contratar al menos 6 médicos”.

Agregó que la diferencia es que no cobrarán como lo hace Cruz Roja además de que añadió, que el municipio no tiene la obligación de dar el apoyo a la benemérita institución.

Asimismo, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno dijo estar consciente de que cada año se aumenta la pobreza en el país y eso se refleja en la incapacidad de cubrir gastos médicos.

“Creo que el área de Salud Municipal puede sin ningún problema asumir el atender al sector más vulnerable. Estamos decididos a que a través de las áreas de Salud se dé la atención al pueblo de Topolobampo”.

Por último, el regidor volvió a tomar la palabra e insistió que lo que se buscará es un esfuerzo en conjunto. Comentario que fue aprovechado por el alcalde quien nuevamente dijo que eso es lo que espera del gobierno del estado, que éste le entrega el recurso pendiente para cumplir con algunas obras.