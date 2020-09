Piden crear una Aserca en Sinaloa para atender la comercialización agrícola

Los Mochis, Sinaloa.- La alternativa más viable para superar los actuales problemas que se presentan con el pago oportuno de los apoyos a la comercialización del maíz es conformar a nivel estatal una Aserca, afirmó Germán Escobar Manjarrez.

El ex diputado federal indicó que no es posible que el nuevo ciclo de siembras ya se haya puesto en marcha y todavía a estas alturas los productores no puedan recibir ni la primera parte de los apoyos.

Indicó que ven con tristeza el poco interés que se ve de parte de la nueva institución de Segalmex para brindar estos apoyos, debido a que las instalaciones están muy centralizadas en Zacatecas.

Dijo que él siempre ha sido de la idea de que a nivel estatal se configure una Aserca local para darle seguimiento a los temas de la comercialización de granos de Sinaloa.

