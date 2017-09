Piden crear una cultura de denuncia de los delitos

Los Mochis, Sinaloa.- Aun cuando las autoridades realicen programas de prevención y combate del delito, los resultados no serán los esperados si la ciudadanía no comienza a forjar una cultura de la denuncia.

Así lo reconoció el alcalde Álvaro Ruelas Echave, quien pidió realizar esta acción a quienes son víctimas de la delincuencia.

INVITACIÓN

“Nosotros necesitamos y hacemos un llamado a que la gente denuncie, les dije que esta semana presentaremos un plan para que la gente pudiera presentar denuncias más fáciles, porque ha habido muchas detenciones, pero es complicado porque después de ellas hemos tenido que liberar a los arrestados porque no hay denuncia”, destacó.

Álvaro Ruelas, alcalde de Ahome. (Foto: EL DEBATE)

En ese sentido, reconoció que existe un incremento en los casos de robo en casa-habitación, pero por la falta de una denuncia formal ante las instancias correspondientes provoca que incluso salgan libres las personas a las que se les señala como posibles responsables.

“En el caso de robo en viviendas no podemos actuar si no existe una denuncia de quienes han sido afectados y la verdad es que quizá por desconocimiento o por la complejidad de los trámites o porqué no decirlo, por desconfianza, no están haciendo las denuncias”.

Agregó que ya se tienen identificados a quienes han detenido en repetidas ocasiones, pero se requiere que los afectados denuncien para que se pueda proceder en su contra y sean procesados ante las instancias correspondientes. Ruelas Echave reiteró que de parte de la ciudadanía existe desconfianza para realizar las denuncias, y en ese sentido dijo que es necesario que se tomen ciertas medidas para que las víctimas confíen en las autoridades.

“Creo que son muchos factores. A veces la gente cree que no se logra nada con hacer una denuncia, y se sienten victimizados, violados su intimidad y no quieren hacerlo del conocimiento de otras gentes. Desconfían quizá de los propios cuerpos policiacos, es por eso que hemos estado haciendo el llamado para que entiendan que la única manera en que podemos nosotros de manera eficiente luchar contra este problema es que la gente nos ayude con su denuncia”.

ADVERTENCIA SOCIAL

Cabe mencionar que hace algunos días, un grupo de vecinos del sector de la ciudad, amenazaron con tomar acciones ellos mismos, en contra de quienes sorprendan realizando actos ilícitos.

Advertencia que refutó el mandatario municipal quien señaló que no se permitirá que la ciudadanía haga justicia con sus propias manos y que se reforzarán los operativos.