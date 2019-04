Piden declarar emergencia por falta de agua en El Jitzámuri

Los Mochis, Sinaloa.- Pobladores de El Jitzámuri piden que se decrete el estado de emergencia en esta comunidad rural, ya que ayer cumplieron seis días sin contar con el servicio de agua potable y solicitan que intervenga la Conagua para que se les suministre el agua en pipas, tal como lo hace en los municipios alteños.

Y es que la poquita agua que se les lleva a través de una pipa que les manda periódicamente la sindicatura, lo cual agradecen y piden que se sostenga, es insuficiente, debido a que no les alcanza ni para cubrir sus más elementales necesidades.

Entrevistada mientras dirigía el reparto del agua que se les llevó ayer en una pipa con la finalidad de tandear el líquido a la mayor parte de las familias de la comunidad, Teresa Gálvez, comisaria municipal, señaló que realmente están enfrentando una situación sumamente seria por la escasez que padecen del vital elemento.

Dijo que el problema no es nuevo porque en realidad ya tienen mucho tiempo batallando con el suministro del vital líquido, pero de una o de otra forma la iban pasando, porque con dificultades, pero el agua llegaba al 20 por ciento de las familias del ejido, pero el problema en los últimos días empeoró porque ya no llegó una sola gota de agua a las 400 familias que hay en la comunidad.

Son 6 días en que ya no ha salido el agua y ya te imaginarás lo que hemos estado pasando, porque, como no llega el agua, no tienen agua ni para tomar y muchos han salido a buscarla a otras comunidades.