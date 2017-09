Piden despido del Fiscal del estado

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que el Fiscal General del estado Juan José Ríos Estavillo incurrió en una falta al dar posible móvil del asesinato del Juez de Control Joaquín Castro Camargo sin haber avances en la investigación, es que se debe de separar de su cargo, consideró Martín López Félix.

El abogado mochitense y secretario técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Ahome lamentó que las autoridades pretendar dar otro sesgo a este lamentable hecho, sin tener la certeza, pues afirmó, eso permitirá que el caso se cierre.

En ese sentido, señaló que las autoridades al final de la investigación, buscarán proteger a la persona que supuestamente detuvieron por este asesinato.

“Quieren darle otro sesgo antes de la investigación, le van a querer dar un sesgo totalmente diferente a lo que realmente aconteció. Yo creo que no se vale que el fiscal quiera ponerle una cortina de humo a un homicidio que si bien es cierto es un ciudadano común después de ser juez de control pero refuerza la hipótesis que siempre hemos manejado en relación a que el sistema acusatorio viene a poner más garantías a los delincuentes que a la propia víctima del delito”, puntualizó.

López Félix agregó que las autoridades involucradas en el caso, deben ser claros y responsables, pues al final de cuentas era un servidor público que tiene que tener justicia por su muerte.

“Yo creo que debe de ser claro en este sentido y sino, que deje el cargo, no tiene sentido estar en una función en donde no va a investigar sino simplemente hacer conjeturas de lo que pudiera hacer una investigación. La persona que comete un delito debe ser juzgada, si se tiene un detenido habría que ver si realmente participó o no participó, pero no deben de darle el sesgo que ellos quieren darle ahorita en la actualidad”, mencionó.