Piden en Ahome actuar con prudencia durante los festejos del Día de las Madres

Los Mochis, Sinaloa.- Aun cuando el estado de Sinaloa ya se encuentra en color verde del semáforo epidemiológico nacional por Covid-19, es necesario que la ciudadanía no baje la guardia, especialmente durante estos días en los que habrá celebraciones por el Día de las Madres.

Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal de Ahome, señaló que es necesario que la ciudadanía en general se conduzca con prudencia, haciendo hincapié en que la enfermedad todavía es una realidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“El llamado es a actuar con mucha prudencia, con mucha consciencia, sobre todo los grupos más vulnerables, los adultos mayores, aquellos que tienen obesidad u otro tipo de enfermedades debilitantes”, indicó.

Leer más: Floristas de Los Mochis, esperanzados en tener buenas ventas este Día de las Madres

Invitación

En ese sentido, se refirió al cuidado en los niños y no solo para evitar que se enfermen, sino para que no lleguen a contagiar del Covid-19 a otras personas, pues también los menores representan un riesgo de propagación de la enfermedad.

“Es importante también no confiarse y no dejar a los niños que anden corriendo de un lado a otro, ya que ellos pueden propagar también la enfermedad; muchas veces no llegan a contagiarse ellos, pero sí llegan a contagiar la enfermedad hacia otras personas. Hay que actuar con prudencia, tanto aquellos comercios que tengan el interior de los mismos libres de aglomeraciones, que promuevan la sana distancia y las medidas sanitarias”.

Con respecto a los panteones, el funcionario municipal comentó que es necesario mantener en orden la entrada a estos espacios a fin de evitar las aglomeraciones.

En los panteones, pues debemos de mantener un aforo que no llegue a aglomerar personas, es muy importante, son medidas que se deben de promover todo el tiempo”.

Cuidado

Por último, añadió que en cuanto a los adultos mayores que ya fueron vacunados, es importante que tampoco bajen la guardia, pues aunque ya hayan sido beneficiados, esto no garantiza que no vayan a contagiarse.

“Se le pide a la población que está vacunada que no baje la guardia, no conocemos mucho aún de la vacuna, sus efectos y de los niveles de protección, de tal forma de que hay que recordar que esta vacuna está aprobada para su uso de emergencia, pero todavía no está todo dicho acerca de esta vacuna, de tal forma que todas las personas inmunizadas, sobre todo las que llevan una dosis, deben de extremar medidas”, enfatizó.