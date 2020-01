Indígenas piden que juez resuelva ya el caso de la planta de amoniaco

Los Mochis, Sinaloa.- Integrantes del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas del Estado de Sinaloa piden al juez sexto que resuelva de una vez el caso de la planta de amoniaco en Topolobampo, antes de que los inversionistas se vayan y abandonen el proyecto.

"El juez debe de resolver ya porque de 9 amparos que estaban pendientes, ya se resolvieron 7, quedan dos. Esos dos amparos son igual, piden lo mismo, es lo mismo que los demás amparos, entonces yo no sé qué es lo que está pasando. Yo también le hago un llamado a los gobiernos, a la gente que pueda resolver esto, sí se va a hacer que ya se haga, porque los inversionistas están por ya irse de aquí, ya no van a esperar más, hay nerviosismo de parte de ellos", comentó Reynalda Leyva Urías.

La coordinadora de los gobernadores tradicionales en Ahome mencionó que sería una lástima para la agricultura del estado de Sinaloa que el proyecto no se hiciera.

"Hay mucha agricultura, mucha gente que se aprovecharía de este proyecto. Entonces, sería muy lamentable que se vaya este proyecto. El juez debe de resolver y en dado caso que vaya a dar el fallo en contra que también lo haga ya, porque se está ocasionando muchos problemas", comentó.

Añadió que si el proyecto se retira sería muy difícil para que grandes inversionistas como GPO, puedan venir a invertir a Sinaloa.

"Esto no es juego, es una inversión de un megaproyecto que nosotros debemos de aprovechar y que debemos de ver bien porque los pescadores ahorita no tienen futuro, los pescadores están de mal en peor, ahorita no hay trabajo para los pescadores. Ahí esa empresa para mi punto de vista muy personal sería trabajo y bienestar para esas familia".

Por el mismo tenor, Gonzalo Gastélum Valenzuela, gobernador tradicional de El Carrizo Grande, manifestó que mucha están al cien por ciento a favor de la planta porque la gente se ve favorecida con GPO.

Nos dolería que no se logrará este proyecto porque sí nos han apoyado mucho".

Añadió que les han brindado el apoyo en intervenciones quirúrgicas y en temas educativos.

Divisionismo

Por otra parte, el Consejo Estatal de Kobanaros acusó de golpeo político y divisionismo, como por ejemplo en el caso de la planta de Topolobampo, a una nueva organización de indígenas llamada Nación Yoreme, la cual, dijo viene de Sonora.

Librado Bacasegua, dirigente del Consejo Estatal de Kobanaros, manifestó su rechazo a está organización, pues dijo que está diviendo a los pueblos e interviniendo en su autonomía.

Detrás de esta Nación Yoreme está Felipe Montaño del centro ceremonial de Ohuira y otro muchacho del pueblo de charay, José Luis Buitimea".

"Esta organización tiene sus raíces y tiene su autonomía es por eso que nosotros les pedimos desde aquí a través de los medios al gobierno federal y el gobierno del estado, al Congreso del estado, porque parece que está inmiscuida la Comisión de Asuntos Indígenas. Eso lo rechazamos totalmente, no pueden hacer política de esta manera", dijo.

Asimismo, Reynalda Leyva añadió que está organización está respaldada por el colectivo Aquí No.

"Este colectivo está respaldando a la Nación Yoreme, entonces está mal porque este colectivo no hace más que dividir, más que estar en contra de la palabra de nosotros, los yoremes".

Agregó que en este nuevo organismo indígena, se agrupan gentes, dos o tres personas de cada comunidad o de cada centro ceremonial que por algún motivo no han podido ser gobernadores tradicionales porque tristemente no han tenido el apoyo de los pueblos".