Piden mayor control en horario de urbanos de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Usuarios del transporte urbano solicitaron a la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) acelerar los tiempos en las llegadas a las bases, ya que en ocasiones la tardanza va hasta más de 15 minutos.

“A veces hasta media hora tardamos parados en la parada de camiones para que pase el camión que nos lleva hasta nuestra colonia y lo peor es que a veces se quedan parados en algunos sitios para ‘hacer «tiempo»”, señaló Mauricio Fernando Gutiérrez Meza.

Piden mejorar el servicio

Asimismo, Gutiérrez Meza señaló que si se diera una correcta coordinación en los tiempos en los camiones, tanto los usuarios como los choferes llegaran a tiempo a sus lugares de destino.

“A veces llegamos tarde a nuestro destino por la culpa de los camiones porque estos, o van muy lento o se tardan un milenio en llegar a las paradas. Esto sucede mucho los domingos y sábados que es cuando hay menos gente esperando camión”, señaló.

De igual forma, Carlos Ignacio Mendívil Soto señaló que los camiones también se atrasan mucho en las colonias, ya que cuando deben pasar a las 07:20 de la mañana terminan pasando a las 07:40, lo que significan 20 minutos perdidos en el día.

“Con esos 20 minutos pude haber llegado a tiempo a mi trabajo, pero no, no pude porque el camión se atrasó y no llegué a tiempo. Está bien que no tengan mucho pasaje en algunas rutas y que por eso no les guste ir, pero también que piensen en los demás y no sólo en ellos, al fin de cuentas es un servicio público”, señaló.

Los usuarios también recalcaron que en ocasiones en horas pico del día los camiones van a altas velocidades sin importarles el usuario.

A veces son muy lentos, pero otras veces parece que van a recoger herencia porque van volando y los usuarios ahí con temor porque parece que van a chocar”, señaló Silvia Mondaca.

Por último, señalaron que se necesita una mayor concientización en la forma de manejar por parte de los choferes ya que en repetidas ocasiones los han visto con el celular en mano.