Piden negociar sueldo de nueva plaza en la Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda, la generación de una plaza sindical por recomendación de alguna autoridad de primer nivel es un ejercicio que bajo ninguna circunstancia debe darse, declaró Héctor Ibarra Flores.

El presidente de Canacintra Los Mochis y consejero de la Japama criticó la basificación que se había dado a favor del instructor de gimnasio Mauro Gerónimo Heredia Zepeda, quien fue contratado como responsable de la Norma 35, que aunque se retractaron al final, resulta un daño al erario de la paramunicipal, pues al final la plaza ya quedó activa.

“Sí me llamó mucho la atención. No tengo información muy detallada, pero sí me llamó la atención, sobre todo porque es una plaza con la que se queda el sindicato y eso genera un costo adicional”.

Recordó que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome se ha visto envuelta en una situación de crisis financiera muy delicada, en donde incluso les ha costado cumplir con las obligaciones como el pago a terceros.

“Hemos trabajado mucho tiempo, estamos buscando que sea lo más productiva y eficiente posible. Habría que analizar y ver los detalles y qué tanto podría afectar en los gastos si se queda esa plaza ahí”, enfatizó.

El líder industrial se refirió a la marcha atrás que se dio a esta basificación, a lo cual dijo que eso no quita la responsabilidad de quien la solicitó y quien la aprobó, insistiendo que al final es una plaza que ya le quedó al sindicato y que le generará un gasto a la junta.

“Al darle marcha atrás hicieron lo correcto y no es algo que sea tan indispensable el tener una plaza para este fin, hay cosas más importantes en las cuales se tiene que invertir y trabajar dentro de la misma paramunicipal”.

En ese sentido, señaló que ni es justificable tampoco el sueldo que se le asignó a esta plaza, dado que se habla de 821 pesos diarios, lo cual al mes representa más de 24 mil pesos.

Piden negociar

“Pienso que se podría negociar el sueldo. En lo personal, si doy mi opinión, se me hace un poco elevado el sueldo porque pudiera haber alguna estrategia de seguimiento en donde no es tan necesario tanto tiempo que tenga que invertir esa persona para verificar prácticamente la salud de los trabajadores y que lleven una buena rutina o buen esquema de alimentación, si es lo que se busca, pero pudiera negociarse en tiempos y sueldos”.

Para entender...

Asignan plaza sindical a instructor del gimnasio; se le relaciona con Diana Rubio, gerente de Administración

La semana pasada se dio a conocer que por “petición de alguien de Palacio” se le asignó una plaza sindical a Mauro Gerónimo Heredia Zepeda, entrenador de un gimnasio a quien se le vincula como persona cercana de Diana Rubio Viesca, gerente de Administración de la paramunicipal.

Esta persona fue contratada como responsable de la Norma 35, la cual tiene como objetivo llevar un control alimenticio entre los trabajadores de la Junta.

Después de la críticas de todos los sectores de la sociedad mochiense por el “tráfico de influencias”, días más tarde el líder sindical informó que ya se dio de baja, que trabajaría hasta ayer. El Sindicato dice que la plaza ya es de ellos.