Piden no bajar la guardia; Sinaloa sigue en contingencia sanitaria

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que las estadísticas marquen una tendencia a la baja en los casos positivos, es necesario que la población no baje la guardia pues el estado aún continúa en estado de alerta, declaró Efrén Encinas Torres.

"Hay proyecciones que quizá en el mes de octubre, pudiera ser en la primera quincena del mes de octubre ya estemos cambiando de color en el semáforo, pero yo ahí señalo, no importa en el color que estemos, mientras no estemos en verde hay que cuidarnos como si estuviéramos en rojo", indicó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El secretario de Salud del gobierno del estado reconoció que la tendencia es la disminución en los casos por el comportamiento que ha habido durante las últimas semanas, aunque al final existe un panorama reservado.

"El panorama lo vemos satisfactoriamente con tendencia a la disminución pero no podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia, esto va para años, quizá dos años y en tanto no haya una vacuna o un tratamiento antibacterial específico tenemos que hacer uso de la medicina preventiva", indicó.

El funcionario estatal pidió a la población continuar con las medidas preventivas tales como el lavado de manos constante, uso de cubrebocas, el aislamiento social y el uso del gel antibacterial.