Piden que Billy Chapman dé la cara para enfrentar el problema de PASA y OP Ecología

Los Mochis, Sinaloa.- De manera inmediata, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, debe de resolver el problema que existe entre las empresas PASA y OP Ecología, especialmente en cuanto a la disposición final de los residuos se refiere, dijo Ariel Aguilar Algándar.

El dirigente del Comité Municipal del PAN dijo que es lamentable que las propias autoridades municipales generen un conflicto de esta naturaleza, en donde se corre el riesgo de que Ahome se quede sin un relleno sanitario y con la ciudad llena de basura.

En ese sentido, comentó que de principio el presidente municipal no debió haber dado pie a que otra empresa iniciara operaciones si no se tenía todo lo necesario para llevar a cabo este servicio que es la recolección de basura, dado que no sólo se trata de recoger la basura en los domicilios sino velar en dónde quedarán.

“El alcalde no debió darle posesión de la recolección de basura a OP Ecología toda vez que esta empresa no cumplía con todos los requisitos que implica la concesión y de manera particular con el relleno sanitario. Billy Chapman debió haber entregado la concesión hasta que tuviera el relleno sanitario”, señaló.

Asimismo, reconoció que esto es un grave problema que pudiera desencadenar cuestiones legales, pero también de salud para la población si PASA decidiera cerrar de manera definitiva el relleno sanitario, tomando en cuenta que se trata de una instalación privada.

Por su parte, Dulce María Ruiz Castro, dirigente del PRI en Ahome, sostuvo que es necesario que el alcalde dé la cara a este problema y muestre una solución pues alrededor del tema intervienen puntos como la deuda que se tiene con PASA, la cual oscila entre los 35 millones de pesos, más el costo que genera la operación del relleno.

“Entre el conflicto de intereses entre las empresas el alcalde debe de poner orden y privilegiar primeramente a los ciudadanos. No debe de olvidar que tiene un compromiso social, por eso el alcalde debe poner orden. La falta de oficio de la administración municipal queda una vez más al descubierto y en donde los más afectados somos los ciudadanos”, enfatizó.

OP Ecología quiere dejar la basura en el relleno sin pagar por el servicio

El director de OP Ecología, César Guevara Germán, señaló que la empresa PASA les sigue cerrando el relleno sanitario para impedir que sus unidades ingresen a tirar la basura. Indicó que el nuevo caso se suscitó la noche del martes, cuando les cerraron el relleno y se quedaron afuera 13 camiones sin descargar la basura.

Dijo que el no poder dejar la basura en el relleno “ocasiona que no recojamos la basura de las casas a tiempo, por lo que se está afectando a la ciudadanía”. Precisó que PASA debe cerrar el relleno a las 4 de la mañana con la finalidad de que las rutas nocturnas tiren la basura y muy temprano los camiones ya estén vacíos y en condiciones de empezar sus rutas matutinas a tiempo para recoger toda la basura de la ciudad y zona rural.

Como se informó ayer, César Guevara dijo que no pagaría por el uso del relleno sanitario, que él no cuenta con uno y que para eso el Cabildo le aprobó un año para terminarlo. Señaló que el municipio debe ver el asunto del manejo de residuos con PASA.

