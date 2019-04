Piden que reconstruyan tramos de banquetas

C. EDITORA

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Ahome está trabajando en estrategias para implementar el programa Muévete Seguro, que busca transformar y mejorar la movilidad urbana, específicamente en cruceros inseguros de Los Mochis, así lo señaló la titular de esa Dirección, C. Solángel Sedano, como lo informa el periódico El Debate de Los Mochis, en llamada que aparece en página 7A, en su edición del viernes 12 de abril.

De ese tema se ha hablado demasiado por parte de administraciones municipales pasadas, en voz de los distintos funcionarios, que han desempeñado en su tiempo el cargo que hoy ostenta la C. Solángel Sedano, y lo grave del caso es lo poco que se ha hecho sobre el particular y, por consecuencia, hasta el momento no se ve ningún resultado positivo.

Dicen que el buen juez por su casa empieza; en ese tenor bueno sería que la directora señalada inicie ese programa reconstruyendo el tramo de banqueta que hace cinco administraciones municipales le quitaron al peatón, que en años representan más de quince.

El único objetivo para destruir ese tramo de banqueta el cual corresponde al Palacio Municipal de Ahome, el que se localiza en la esquina que forman las calles Cuauhtémoc y Allende, fue para ampliar hasta la guarnición, el estacionamiento de vehículos de funcionarios públicos que ahí laboran, misma área que cuando la circunstancia se requiere, es utilizada como Plaza Cívica para eventos cívicos diversos.

Para desplazarse y proseguir su camino en ese tramo de la calle Cuauhtémoc, el peatón que transita de Allende Degollado y viceversa tiene dos opciones: caminar por la citada calle o utilizar ese estacionamiento; en ambos casos corre el peligro de ser arrollado por cualquier vehículo, más si se trata de discapacitados, adultos mayores o niños.

La única vez que el suscrito ha realizado esa petición de restituirle al transeúnte esa banqueta fue de viva voz ante el C. Arturo Duarte en funciones de presidente municipal de Ahome, y la contestación que me dio fue como para ponerse a llorar o rezar, me dijo: “pues que el peatón transite por la banqueta de enfrente y asunto solucionado”. Sin comentarios.

Ojalá y se cumpla lo manifestado por la C. Solángel Sedano, y no se quede sólo en buenas intenciones como siempre, y se inicie la construcción de esa banqueta, para bien de la ciudadanía ahomense y demás personas que visitan la ciudad de Los Mochis.

Con mis respetos de siempre, solicito a usted que esta opinión sea publicada en ese periódico, quedando como siempre.

Atentamente

Ramón López Bátiz