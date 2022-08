Piden que se respete el lugar de Aurora Sánchez como delegada de Morena

Los Mochis, Sinaloa.- Tras el fallecimiento de Aurora Sánchez Meza una semana después de haber sido electa delegada distrital de Morena, su familia solicitó al partido que se respete su lugar y no sea sustituida.

Solicitud

La regidora Angelina Valenzuela Benites indicó que ya promovieron un recurso ante el comité ejecutivo nacional de Morena.

"Ese espacio se lo ganó mi suegra, y en memoria de ella es que estamos haciendo todo esto... La verdad que fue muy inesperado, fue algo del corazón por lo que ella falleció, pero hasta dejó listas sus cosas para asistir a la reunión donde se va a elegir al presidente estatal del partido", expresó.

"Es en honor a ella, y a que es una de las fundadoras del partido y del movimiento, siempre fue una luchadora social. Siento que es lo que ella hubiera querido, que el espacio se respete con el nombre de ella, y que no suba nadie", agregó.

Y es que el partido anunció que en casos de que un delegado fuera declarado imposibilitado para ejercer su función, se aplicaría el criterio de prelación.

En ese contexto, la diputada Juana Minerva Vázquez, que obtuvo unos cien votos menos que Sánchez Meza, tomaría su lugar como consejera estatal y congresista nacional.

"Que no asista nadie en su lugar. Se lo ganó ella y tiene que tener su nombre así como es. Que no suba alguien por prelación, porque no existe ese criterio", demandó Valenzuela Benites.

Al respecto, la regidora apuntó que no se trata de un puesto de elección popular en el que se tendría que ordenar una suplencia, sino de un proceso interno partidista cuya convocatoria no tiene contemplado el criterio de prelación.

Por justicia

Angelina Valenzuela consideró que no es justo que Aurora Sánchez sea sustituida, sobre todo por tratarse de una 'lopezobradorista de corazón'.

Te recomendamos leer:

"Yo creo que nadie se merecía más ese lugar que ella, porque todos los demás llegaron a sumarse en el camino. Fue ella quien en verdad fundó este movimiento (en Ahome), junto con el doctor Ramón Cruz y con Luis Luna", sentenció.