Piden rehabilitación del Parque Las Gaviotas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del fraccionamiento Las Gaviotas solicitan al Ayuntamiento de Ahome la rehabilitación del parque del mismo nombre el cual se encuentra en malas condiciones y descuidado por Servicios Públicos municipales.

Esther Mendoza, habitante de este sector, señaló que desde hace días no se le ha dado una limpieza a este lugar verde.

Desde hace mucho que no vienen a limpiar o a rehabilitarlo, muchas lámparas ya no funcionan y pues el color ya no es el mismo, sí le falta una buena pintadita”.