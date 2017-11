Piden remover a maestro de primaria de Las Grullas

Los Mochis, Sinaloa.- Madres de familia de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, del ejido Grullas Margen Derecha, mostraron su inconformidad ante la directora de este plantel por el maestro del grupo de cuarto grado.

La directora de este plantel afirmó que se atenderá la problemática y se tomarán las medidas necesarias para su solución.

BAJO RENDIMIENTO

“Las mamás no consideran que sea una persona apta para estar frente al grupo, no les gusta cómo trabaja con los niños ya que ha bajado su desempeño y ellas quieren que el grupo recupere el desempeño que tenían antes. Me manifestaron que no están a gusto con el profesor y que se haga algo al respecto”, mencionó María Candelaria Valdés Gálvez, directora del plantel.

De igual manera, Valdés Gálvez manifestó que no se le había dado solución antes al conflicto, ya que las madres no habían tenido la confianza suficiente para expresar sus inconformidades.

“Las madres de familia no se habían cercado a platicar conmigo, quizás no se acercaban por temor o desconfianza a que el profesor pudiera tomar las cosas mal”.

María Gálvez, directora. Foto: EL DEBATE

SUSTITUCIÓN

La directora señaló que las madres de familia piden que el maestro sea sustituido por otro profesor, y el caso pasará a la instancia correspondiente.

“Las mamás solicitan un cambio de maestro, no quieren al maestro aquí, y yo atenderé esa petición. Quiero que mi escuela trabaje de manera armoniosa. Es un grupo que me preocupa pues se quedará solo”, finalizó.