Piden respeto durante la consulta ciudadana sobre la planta de fertilizantes de Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La próxima consulta ciudadana sobre la planta de fertilizantes que se llevará a cabo el próximo domingo 28 de noviembre es un ejercicio que abona a la democracia y a la transparencia, por lo tanto, no puede verse involucrada en ataques, consideró Agustín Goicoechea Chávarri.

El titular de la Unidad de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, se refirió a las manifestaciones y encontronazos que se suscitaron este martes en Topolobampo, Ahome, durante el foro informativo sobre la planta de fertilizantes.

Y es que cabe recordar que durante el evento en donde se buscaba dar detalles del proyecto y conocer el sentir de la ciudadanía, algunos grupos que están en contra de la planta subieron de tono y llegaron a los insultos hacia otras personas.

“El día de ayer vimos la presencia de algunos grupos que incitaban, el respeto en estas asambleas y a las urnas no es un respeto hacia el gobierno de México, no es un respeto hacia el alcalde, es un respeto al derecho del otro quien también está participando”, señaló.

En ese sentido, dijo que como dependencia federal no les incumbe un si o un no a la continuidad de la planta de fertilizantes haciendo hincapié en que para eso se llevará a cabo la consulta ciudadana.

“Como Secretaría de Gobernación no nos incumbe si es un sí o es un no, hablamos del respeto al prójimo, por respeto a mi vecino que tenga una forma distinta de pensar y no porque piensa distinto a mi voy a faltarle al respeto. Es un llamado compañeros a que nos conduzcamos con mucho respeto y mucha paz el siguiente domingo”.