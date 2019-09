Piden saneamiento del río Fuerte ante pronóstico de lluvias

Los Mochis, Sinaloa.- A fin de evitar inundaciones como la ocurrida en el mes de septiembre del año pasado, habitantes de las comunidades de Cohuibampo, Los Suárez y de San José de Ahome solicitaron a las autoridades municipales y estatales mejorar el saneamiento del río Fuerte ya que la limpieza externa no es suficiente para evitar que este se colapse.

Los vecinos señalaron que aunque agradecen las limpiezas con maquinaria pesada, estas no son suficientes para limpiar correctamente el río Fuerte, el cual necesita que se limpie efusivamente a su alrededor, así como colocar sanciones más fuertes a quienes tiren basura o escombros cerca de este.

Piden que se mejore la limpieza

“Está bien que limpien y vengan con sus máquinas a dragar y a limpiar, pero creo que eso no es suficiente para evitar las inundaciones, como la que se vivieron en el año pasado. Lo que se necesita es que se limpie también a los lados y revisar que la gente no tire cosas dentro de él porque si no cuidan a la gente este se volverá a desbordar porque de un día para otro ya estará sucio”, señaló Fermín Jacinto Urías Peña, de la comunidad de Los Suárez.

Mejoras en drenaje

Los vecinos recordaron que en el año pasado el agua les llegó hasta la cintura, por lo que es muy importante que se realicen las limpiezas en el río para evitar que este nuevamente colapse, así como destapar los drenajes y tuberías que en sus comunidades se encuentran en un mal estado.

“Tenemos también otro problema que son los drenajes, los cuales con cualquier lluviecita que caiga se tapan y si el canal viene a desbordarse porque no lo limpian bien o porque la gente viene y tira la basura, nos vamos a inundar otra vez y la culpa ¿de quién será?; claro que de esos vecinos, pero también el municipio debe poner atención en los drenajes para que estos puedan llevarse el agua de lluvia”, señaló Marcelo Otoniel Ortega Castro, de la comunidad de Cohuibampo.

De igual forma, Pedro Quintero Mendoza, de San José de Ahome, señaló que el sistema de drenaje se encuentra ya obsoleto, por lo que el municipio debe hacer mejoras antes de que una lluvia fuerte los inunde nuevamente.