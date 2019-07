Piden servicio de ambulancia del municipio de Ahome pero no llega

Los Mochis, Sinaloa.- Desde su nacimiento, hace 20 años, Jesús Guadalupe Álvarez Moreno luchó contra un duro padecimiento: parálisis cerebral, enfermedad que hace algunos años la hizo llegar a este municipio en busca de mejor atención médica, pues en la sierra, de donde proviene, ponía cada día más en riesgo su vida.

Ella, junto a su madre y sus hermanos, llegaron al ejido Mochis, donde se cobijaron con algunos familiares y con los habitantes de ese asentamiento.

Momento de angustia

Todo parecía marchar dentro de lo normal, cuidados especiales para “la niña”, como le decían de cariño, con días buenos y momentos de recaídas.

Como fue el caso del pasado fin de semana, cuando su madre, María de la Luz Moreno, al verla mientras dormía e intentar darle su medicamento, se dio cuenta de que algo estaba mal.

Su hija no reaccionaba, no se movía y su aliento apenas se sentía; el miedo y el desespero se apoderó de ella, quien le pidió a sus hijos más grandes que buscaran ayuda, pero esta nunca llegó.

“Le dije a mi hijo que hablara al 911 para pedir ayuda, pero cuando le contestaron le preguntaron dónde era, mientras tanto yo quería darle las pastillas a mi hija porque a veces se componía con eso, pero no podía, todo fue muy rápido. Al ver que no venían, subimos a la niña en el carro de un familiar y nos la llevamos. La ambulancia nunca llegó”, relató la madre, quien este lunes veló el cuerpo de su hija.

Con el dolor de haber perdido a su hija, pero con la fe puesta en que está en un lugar mejor, junto a Dios, Jesús Guadalupe comentó que como la ambulancia, que, dijeron, debe ser única y exclusivamente para ayuda a quien lo necesita, no llegó, se fueron al Hospital General, en donde un par de horas después de haber ingresado su hija perdió la vida.

Llevamos a la niña al Hospital General y como a las 7 de la mañana del domingo se nos fue la niña. En el camino pensamos que íbamos a ver a la ambulancia pero no, No llegó.”

Y es que la madre en su desespero recordó que el municipio había asignado una ambulancia para esa sindicatura, oficina que dice está al menos cinco minutos de su domicilio, pero al final no fue suficiente para salvar la vida de su ángel.

“Vivo bien cerca de la sindicatura. La ambulancia no iba a tardar mucho en llegar, pero nunca llegó; se supone que está para ayudar, pero a nosotros no nos ayudaron; es una lástima. Quiero pensar que ante lo que decide Dios no hay nada que hacer, pero es doloroso”.

Explicación

Con respecto a este caso, Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal, aclaró que no conoce el caso y dio un voto de confianza a la atención que las unidades han tenido hasta el momento.

Sin embargo, reconoció que en ocasiones existe un problema de duplicidad de reportes, incluso en algunos casos hay causante de confusión.

Luego especificó que van a poner a una persona en C-4 para que atienda los reportes para las ambulancias de las sindicaturas.