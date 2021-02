Piden solución a drenaje colapsado en el fraccionamiento Cedros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del fraccionamiento Cedros denunciaron que desde hace años tienen el problema del drenaje colapsado en el cruce de las calles Oslo y Mónaco, donde brotan las aguas negras de una alcantarilla.

Manifestaron que el problema se ha agudizado y piden a las autoridades del municipio de Ahome una solución definitiva.

El vecino Miguel Encinas expuso que es una situación muy complicada no poder usar ni el baño porque el agua no baja.

“Este problema no es de ahora, ya tiene años. El problema era cuando llovía y ahora ya no se ocupa llover, es todo el tiempo, está saturado el drenaje. El problema es el baño, el agua no se va.”

Los vecinos afectados por el problema destacaron que es desesperante vivir en esta situación y ya no aguantan estar frente a un foco de infección.